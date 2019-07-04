罷工期禁人力銀行幫招募新人！　勞動部提醒違者可罰6~30萬

▲ 長榮空服罷工抗議。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李瑞瑾／台北報導

長榮航空罷工進入15天，勞資雙方始終未達成共識，長榮航空總經理孫嘉明日前還在股東會上宣布將招募新空服員，但勞動部提醒，依《就業服務法》規定，就業服務機構不得在勞工合法罷工期間替資方招募新進員工，否則依法可開罰6萬到30萬元。

根據《就業服務法》第10條規定，「在依法罷工期間，或因終止勞動契約涉及勞方多數人權利之勞資爭議在調解期間，就業服務機構不得推介求職人至該罷工或有勞資爭議之場所工作。」勞動部就業服務組組長陳世昌表示，此法條在很久之前就已設立，是為保障罷工勞工，但至目前為止皆未有先例。

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陳世昌說，本次長榮罷工符合「合法罷工」，因此不論人力銀行或是公立就業服務機構，皆不能幫助資方招募人才。此外，陳世昌強調，此項條文適用各種企業，不限於航空業，只要是依法罷工期間，或是雇主終止勞動契約調解期間，都適用此項條文、在就業服務機構推介限制的範圍之內。

實際搜尋國內主要人力銀行業者，包括104、1111、yes123、518，只有發現1111刊登招收長榮航勤地勤作業員等。對此，1111人力銀行總經理劉美葵表示，原則上公司都是依法規規定，但《就業服務法》第10條僅載「不得推介求職人至該罷工或有勞資爭議之場所工作」，並未有詳細細則，且網站上之應徵工作並非此次罷工之空服員主體，因此刊登這些職缺，若未來有收到違反通知，也會配合將人才招募訊息下架。

針對人才招聘限制，陳世昌表示，該項條文旨在防止勞資雙方協商過程有不中立、不客觀的情形，因此限制人力銀行介紹人才至該間罷工公司工作，目前並未清查到違反該法條的人力銀行或就業服務機構。