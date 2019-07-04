日韓科技開戰！韓國民眾「集體炮轟」拒買UNIQLO、MUJI數家日本品牌

▲南韓民眾抵制UNIQLO。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

日本政府4日起限制3項半導體先進材料出口至南韓，每單合約都必須申請許可及審查，猶如是正式向南韓發動「貿易戰」！對此，南韓網友在網路上發布「拒買日本貨」抵制運動，包括UNIQLO、無印良品、豐田、本田等日本商品都在拒買清單中。

綜合外電報導，日本政府1日宣布將於4日起，加強管制南韓出口影響範圍包括OLED面板所使用的「氟聚酰亞胺」（Fluorinated Polyimides）、製造半導體所使用的「光刻膠」（Photoresist，或稱「光阻劑」）及蝕刻氣體（Eatching Gas）的高純度氟化氫（High-Purity Hydrogen Fluoride），內容指出，日本公司向三星電子、LG電子等南韓企業出口特定材料，都必須經過申請許可。

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▲日本提高對南韓半導體材料的出口限制。（圖／路透社）

由於日本政府提高出口許可與審查的嚴格難度，出口手續的處理進度將會拉長，將會影響南韓電機產業的發展與供貨時間，被各界視同為「正式向南韓發動貿易戰」，因此南韓民眾超反彈，紛紛在社群網路上發起「拒買日本貨」的抵制運動，要日本企業負責。

「不去不買！抵制日本！」南韓民眾接受媒體訪問時表示，「日本政府作出不對的行為，我們要給予報復！以前去了幾次日本，現在開始都不想去了！」包括UNIQLO、無印良品、ABC Mart等，以及松下、索尼、佳能、豐田和本田等日本企業都在南韓民眾的拒買清單中，超過6000多人連署參加。

有民眾在南韓青瓦台網站上發布《請韓國政府針對日本經濟制裁採取報復措施》，不過也有民眾把炮口直指南韓總統文在寅，認為文在寅政府「無能又不負責任」，應該要盡快改善日韓的關係，而不是放任南韓科技產業逐漸衰敗。