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華爾街日報：民族主義浪潮正在衝擊全球科技供應鏈

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▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

▲日本對南韓的出口限制將促使南韓走向自己自足的模式，這正是民組主義浪潮開始衝擊全球科技業的最新證據。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

日本今（4）日起將從嚴管理出口至南韓的半導體先進材料，而南韓產業通商資源部則於昨日通過對半導體材料、零組件、設備研發投入預算，以因應日本限制對韓出口。日本對南韓的出口限制將促使南韓走向自己自足的模式，這正是民族主義浪潮開始衝擊全球科技業的最新證據。

日本1日宣布將加強對南韓出口管制製造智慧型手機及電視OLED面板零組件的「氟聚醯亞胺」、半導體製程使用的「光刻液」及「高純度氟化氫」等材料。據華爾街日報報導，從今日開始，日本要求出口上述3種材料必須獲得政府批准，在此之前，南韓、美國、澳洲及許多歐洲國家都被免除了這一程序。日本政府聲稱以無法再信任南韓，並提及兩國間的歷史矛盾，包括日前南韓法院裁定多家日本企業須為二戰時期強徵韓國勞工一事進行賠償。

請繼續往下閱讀...

為應付日本的限制出口，南韓於3日決定對國內半導體材料、零組件及設備研發投入6兆韓元（約新台幣1725億元）預算。華爾街日報報導，南韓貿易、工業及能源部長成允模（Sung Yunmo）表示南韓政府計劃提供協助，包括關鍵產業的材料、進口來源多元化及提高國內產能等。

受到日本限制措施的影響，預計南韓大型晶片製造商如三星（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）最多僅能堅持4個月。雖然南韓政府的投資策略不會是一個立竿見影的解決方案，但長遠來看，可能會讓兩家公司獲得關鍵材料的替代供應渠道。

努力降低全球供應鏈風險的並非只有韓國。華為目前正努力推出自家作業系統，同時，華為及其部分美國供應商一直在爭取豁免，並設法繞開美國的出口限制。

報導指出，日本在重建供應鏈方面已具有相關經驗。2010年中國大陸曾削減對日本的稀土出口，日本企業隨後調整策略，從澳洲及越南進口更多稀土，並降低零組件中釹或鏑等昂貴金屬的使用，同時也加強回收利用。為降低稀土的使用，日本電產等電動車零組件供應商更研發出了不需要磁鐵的磁阻馬達，日立金屬則在2011年簽署供應協議，從Molycorp獲取稀土磁材料。

產業專家表示，日本在關鍵技術領與處在領先地位，南韓則仍須數年才能在半導體生產供應鏈方面實現自主。南韓產業經濟貿易協會（Korea Institute for Industrial Economics & Trade）研究員Lee Hang-koo也表示，研發半導體材料需要投入大量時間和金錢。

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關鍵字：貿易戰,日韓貿易戰,半導體產業,三星,SK海力士

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