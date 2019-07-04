台大癌醫今開幕　郭台銘憶亡弟：我就像他的父親一樣

圖文 / 鏡週刊



日前因捐贈延宕惹爭議的台大癌醫，今（4日）如期正式開院，特別選在鴻海集團創辦人郭台銘亡弟郭台成離世日當天，格外有意義，郭台銘口氣感性地說，「我就像他的父親一樣，想到過世的弟弟現在還是覺得很遺憾。」而妻子曾馨瑩也連袂出席揭牌儀式。

台大癌醫開幕揭牌影片

「讓細胞治療更精進發展，未來讓乳癌等癌症治療變成慢性病，他未來若當選總統，會繼續發展健康醫療事業，成為台灣華人癌症治療的最大基地，更成為帶領台灣未來發展的第一大產業。」豪捐200億元興建台大癌醫的鴻海集團創辦人郭台銘，今日在台大癌醫開院儀式自信滿滿地對外說道。

想起過世的胞弟，郭台銘口氣感性地說，「12年前的今天，一手帶大的郭台成就在我懷裡過世，花了2年多盡全力救他，現在想到還是覺得很遺憾，因為骨髓配對待在北京的醫院治療，我一年跑了38趟北京去探視，弟弟小我11歲，但小時候家境不好、雙親工作忙碌，我幾乎帶著他長大，我就像他的父親一樣。」

郭台銘說，「當時全世界醫療資源都用上了，雖然弟弟還是走了，他隔天還是跟台成幹細胞治療中心主任唐季祿說，這個研究團隊不能解散，經驗會流失掉了，因為創新來自於錯誤，經驗要繼續累積，兩年後成立台成幹細胞治療中心，近期更被國際評比為最佳細胞研究中心。」

台大癌症醫院是在2007年9月，郭台銘與時任台灣大學校長李嗣涔、台大醫院院長林芳郁簽定備忘錄，歷經10餘年後正式對外營運。而紀念胞弟郭台成而成立的「台成幹細胞治療中心」，適逢啟用十週年，也從台大醫院遷移到台大癌醫台成細胞治療中心，並更名為「台成細胞治療中心」。移植病床數將從6床增加為30 床，擴張五倍的移植能量，可大幅縮短病人待床時間並把握最佳治療契機。

台成細胞治療中心成立10年來拯救超過600位血癌病患的生命，現在移植手術的質跟量已經倍增，不僅是全台最大的骨髓移植中心，更提升台灣為全球白血病治療水準之冠。



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