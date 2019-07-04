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理財周刊／貿易戰干擾個股　退避三舍

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

美中貿易戰休兵，蘋果與華為概念股展開報復性反彈，而台積電填息激勵大盤震盪趨堅，但台股還原權值又已來到萬一關卡，嚴選不受貿易戰干擾績優股，仍是持盈保泰良策。

文／馮泉富

眾所矚目的G20終於落幕了，除了川普口頭同意稍微放寬對華為的限制以外，幾乎完全符合本專欄的推測，即延長磋商時間，課稅狀態不變，而市場不論是樂觀者或保守者之解讀都對，就看投資人的操作周期了。

過度悲觀或樂觀皆易犯錯 市場情緒極端則反向操作

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為何這麼說呢？樂觀的人，認為中美關係沒有繼續惡化就是利多，這是我們上周在模擬三種情境時，提醒投資人不必過度悲觀的原因之一，況且目前在不影響美國國安問題的前提下，美國相關科技廠可繼續出貨給華為，包括博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)和英特爾(Intel)等晶片企業，均積極回應川普解禁華為的舉措，並希望政府能夠提供放寬供貨華為措施的更多細節。這額外的利多扭轉了先前過度壓抑的買盤，造成軋空手的短線搶補，加權指數拉出長紅也就不意外了。

至於保守者的看法，認為中美衝突不但是經貿問題，而是霸權之爭，中美衝突不會這麼容易停止，未來的不確定性仍多。首先，本次延長磋商時間，川普並未說明期間長短，也就是說期限與後續三千億加徵關稅的主動權在美國手裡。第二，華為並未由實體清單剔除，而是美國商務部將核發額外的臨時許可證，讓部分美國企業與華為進行業務往來。第三，是不是構成威脅美國國家安全的標準，是由美國主觀認定。第四，諸多美國共和黨、民主黨國會議員對川普的舉措不滿，不少參議員表示，若川普取消華為禁令，美國國會將以絕對優勢的票數通過議案，以恢復對華為的出口管制禁令。第五，現階段美國只是允許廠商繼續向華為出口商品，但並未明言允許華為生產的產品進入美國市場。第六，中國的中美貿易磋商白皮書之平等互利框架，與美國是很難有交集的。

因此，川普口頭的放寬禁令，只是讓華為供應商在短期內喘一口氣，隨時都可能翻盤。以上這些變數我們絕對不能忽略，所以，過度樂觀或過度悲觀皆容易犯錯。

另外，目前根據美國聯邦利率期貨的概況來看，今年降息次數的機率仍以三次最高，七月一日數據顯示達三七．三％，且七月底降息機率達一○○％，這對全球股市的引導是有利多方的；但是仍必須提醒投資人，美國FED不只負有控制通膨與保障就業穩定的天職，維持金融市場的穩定(防止泡沫)也一樣是FED非常非常重要的任務，由於美股目前瀕臨歷史高點，隨時能再創歷史紀錄，若持續創高，是否將軟化FED貨幣寬鬆的決心，不得不防。結論是，美股橫向區間波動則安全性高，若指數創高，反而有泡沫化疑慮，不見得是好事。

經濟數據與企業財報有疑慮 影響美股續航力

全球股市在諸多變數之下將如何發展，仍需以美股為馬首是瞻，而美股趨勢除了FED的貨幣政策以外，仍需以經濟基本面為定錨。就經濟數據而言，根據新公布的美國ISM製造業採購經理人指數顯示，六月份為五一．七，連續三期下滑；新訂單指數為五十，呈現快速下滑至景氣榮枯界線，製造業增長動能趨緩，企業態度轉向觀望；而製造業價格指數四七．九，也創下近期新低，整體景氣趨緩的速度高於先前之預期。

在耐久財新訂單數據方面，年增率由四月的負○．七三％快速降至五月的負二．八％，不如預期。新屋銷售方面，從四月的六七．九萬戶，月跌七．八％至六二．六萬戶，創五個月新低，不如市場預估的六八萬戶，月跌幅為去年十二月以來最大。以上數據皆顯示欲以基本面來推升美股的期待，可能失望機率偏高，目前得等候更多的數據來驗證。

再觀察美國企業的獲利增長動能，根據FactSet六月下旬的最新預估，第二季S&P500企業整體獲利的年增率下修為負二．六％，可能出現連續兩個季度的獲利年增率是衰退的。這表示七月中旬開始的美股超級財報周，要出現亮眼財報的機率已不高。

若展望第三季的營利概況，FactSet預估標準普爾500企業整體獲利年增率下修至負○．三％，依然呈現年衰退。現階段不論是經濟數據還是企業獲利，增長動能都出現疑慮，將會進一步影響美股的續航力。

經濟數據拉警報 加權指數應保守看待

將焦點拉回台股，七月份是除權息旺季，按照已公布的資料統計，七月除息指數將蒸發至少二五○點。由於台積電、台塑化及台化等貼息的不良示範，目前市場對七月填息行情看法偏保守。因此，加權指數挑戰一一○○○點的難度增加。

經濟數據方面，中華經濟研究院新發布的六月台灣製造業採購經理人指數(PMI)為四八．一，較五月下跌○．一，呈現連續二個月緊縮；非製造業經理人指數（NMI）為五二，也較五月下跌二．○。

製造業PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量、人力僱用與存貨皆持續緊縮。顯然，轉單效應仍不敵全球景氣趨緩。

另外，國發會日前發布的景氣燈號，顯示代表景氣燈號「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數則大減四分，降至十七分，距離景氣「低迷」的藍燈只有一分之差，期待景氣明顯回升，仍需時間上的耐心等待，因此，加權指數比美股更難期待基本面來助陣推升，應保守看待。

不受中美貿易戰影響 傳產股成長穩健

如前所述，既然基本面的力道不足，無法撐高加權指數的空間，交易策略就應著力於不受中美貿易衝突影響的個股，也不見得非要挑選電子股不可。

例如鈺齊－KY(9802)，為專業鞋類代工廠，產品結構以戶外功能鞋為主力 為專業鞋類代工廠，目前除福建長汀廠外，所有生產工皆通過 目前除福建長汀廠外，所有生產工皆通過 目前除福建長汀廠外，所有生產工廠皆通過GORE-TEX認證。

近年持續擴大非中國區的產能布局，去年非中國地區產能從五四％推升至六○％(越南佔三八％、柬埔寨二二％)，而中國生產比重下降至四○％；今年預期產能將新增一○～一五％，且仍以非中國區為主，預計今年非中國產能比重提升至六八％，其中越南比重將首度超越中國；由於中國製造出口至美國的產品營收比重低於一○％，貿易戰影響不大。

因經濟規模擴增，柬埔寨新產能生產效率提升，已漸入佳境，預期毛利率及營業利益率將上升。目前品牌客戶約四十幾個，前十大品牌客戶營收比重約七五～八○％，最大品牌客戶比重不到二成；預計今年增加三～五個新客戶，為美國的Dickies、Black Diamond、及瑞典的Icebug等品牌。七月進入秋冬鞋款交貨高峰，營運動能仍佳，法人預估今年稅後淨利約九．四二億，年增率二六．八％，稅後EPS為五．九元，本益比仍有提升空間。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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