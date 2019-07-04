用LINE輕鬆找標的！「大數據選股」幫分析　60種策略隨你選

▲ 手機看盤示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

智能理財時代來臨，利用手機看盤成為最方便的工具，康和證券LINE@推出「大數據籌碼選股」系統，提供60種系統分析模組，投資人可以依據自己的需求選擇分析方式，節省在股海尋找標的的時間，讓投資人有更多元化的選股策略。

康和證券「大數據選股」系統結合CMoney龐大的財經資料庫，將上市櫃公司的基本資料、財報數據、行情報價等，透過系統化的籌碼分析歸納後，篩選出相關個股資訊。系統充分運用了大數據的資料庫優勢，提煉出極具參考性的指標建議，讓投資人可以隨時隨地掌握市場脈動，針對想要關注的投資標的，進行低檔布局或投資套利。且不但能查詢券商買賣什麼股票，也能由個股反查有哪些券商在買賣。

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這套「大數據選股」目前提供約六十個精選模組，於康和證券LINE@群組使用。「大數據選股」內含六大選項，分別是「分點主力」、「法人動向」、「價量統計」、「技術分析」、「公司治理」、「熱門精選」，投資人可以依據不同需求，在六大選項裡尋找投資標的。

仰賴技術分析的投資人，「大數據選股」設定3.5%長紅／長黑棒、當日突破／跌破季線、KD低檔／高檔主力進出等各項篩選條件，做為投資人追蹤參考的依據。「分點主力」則從每天的交易大數據資料當中，撈出主力介入冷門股、券商異常買賣超、持股大戶連續3週增減個股，以及股價跌破或突破投信持股成本的個股，提供投資人最新的市場訊息。

▲ 康和證券推出大數據選股系統。（圖／康和證券提供）

近幾年，公司治理成為顯學，公司治理機制完備的企業，是不少外資持股的首選。「大數據選股」也將「公司治理」列為選項之一。以累季EPS成長、內部人持股增加或減少、內部人持股創新高或創新低、內部人持股超過40%等條件，做為選股建議。例如，今年第一季EPS較去年同期大幅成長的個股，就被「大數據選股」納入「公司治理」選股的熱門標的之一。

如果沒有特定偏好的投資標的，可以在「熱門精選」項目蒐尋。例如，利用「波段報酬王進」搜尋出波段漲幅勝率較高的特色券商，並統計近日該券商買超張數較多的個股，持續追蹤這些個股的走勢。「短線報酬王出」則篩選了短打勝率較高的個股及其進出券商，做為觀察依據。

康和證券表示，「大數據選股」優化了投資的選股流程，透過數據分析及偏好選擇，投資人可從六十個模組之中，自行選擇適合的模組使用，打造自己專屬的投資機制，創造更多元豐富的獲利機會。