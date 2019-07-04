先探／謝金河：假如台商回流成真　台股有沒有機會重返榮耀？

文／謝金河

劍拔弩張的美中貿易戰，在這次G20大阪峰會突然出現峰迴路轉的結局，這當中包括美中重回談判，更重要的是川普突然宣布對華為放生，這個政策大轉變，衝擊了全球金融市場，國際股市又拉升一段，尤其是先前遭到殺戮的華為供應鏈。

先從美國四大指數來看，道瓊指數漲到二六九○七．三七，距離歷史新高二六九五一．八一已在眼前，S&P 500則寫下二九七七．九三的天價，Nasdaq逼近八一七六．○八的新高，只有費城半導體與生技股相對弱勢，而美中貿易戰首當其衝的中國股市，滬深三○○、深圳Ａ股、上海Ａ股仍維持多頭排列，甚至是受到反送中抗爭衝擊的香港股市姿態也不低。

華為供應鏈補漲

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台股這次受到台積電大舉反彈之利，加權指數又來到一○九一四．八五，這一波的反彈重點在華為供應鏈的補漲行情，例如七月一日台積電大漲九．五元，次日再拉升到二五○元，台積電大漲對加權指數貢獻很大，其他具代表性的如穩懋拉升到二一九．五元，大立光一日跳空漲停，光學股的玉晶光、新鉅科都跳高上漲，而因為內線交易股價受挫的聯茂又創下一二二元新高，台光電也大漲，ＰＣＢ類股的欣興、手機零組件康控ＫＹ等股價都有強力反應，不過整體來看，台股只有華為供應鏈的補漲效應，其他個股仍然走自己的路。

這次美中貿易戰突然達成和解，其實市場似乎未卜先知，照理說，五月十日川普對中國二○○○億美元開徵二五％高關稅，這個威力比去年第四季衝擊更大，但是股市表現格外強勁，並沒有出現意外狂殺，這次重返談判，比較像是「喘息」現象，美中交手格局不變，川普這次並沒有將華為從實體清單中移除，看起來川普似乎在智慧手機上放了華為一條生路，但５Ｇ的作戰仍然沒有鬆綁，未來華為可能盡力拉貨備妥庫存，也會為產業鏈帶來新的變數。

台股進入下半年，這時候必須有全新的思維，我心中一直盤旋著一個念頭，今年台股很大的變數是台商回流，這是台灣失落三十年的重要元素，過去很多人唱衰台灣，其實這是因為台灣的人流、金流、物流單向往外流，台灣的人與錢都跑了，股市也跟著黯淡無光。

從股市的角度來看，一九八九年台股上萬點，加權指數最高漲到一二六八二，台股雞犬升天，個股經常漲停板，但三十年過了，台股能重返一二六八二的並不多，我們來看幾家公司，像玻璃大廠台破在一九八九年的時候股價最高漲到一八八元，堪稱是傳統產業投資大陸的代表作，過去三十年台玻幾乎沒有在台灣投資，大陸廠虧損居多，在台灣股價也欲振乏力，這是傳統產業典型的代表。

傳統產業失落的三十年

台灣很多傳統產業對照一二六八二的天價，只能用慘烈來形容，像國產實業在一二六八二的時候是一八一元，一直殺到剩下二．二五元，過去三十年從預拌混凝土，到投資中興保全、復興航空，但除了中興保全外，國產投資效益都沒有發揮，股價迄今仍潛水在面額以下，其實國產實業每股淨值高達十四．四五元，南港還有價值不菲的土地，這正是台灣失落三十年最典型的代表。

不過台灣面對激烈的資金外逃，大家如果仔細看，也可以找出一些優質的企業，以水泥為例，台泥在九○年靠著雄厚資產，股價一度漲到三○六元，在辜振甫時代，股價最慘掉到七元，現在經過辜成允、張安平努力治理，台泥股價站上四六元以上，市值來到二三六八億，這是本業好轉的訊號。

同樣徐旭東的亞泥也不差，亞泥與中國大陸的山水水泥纏鬥十幾年，如今效益也逐漸顯現，亞泥在九○年最高是一九九元，最慘掉到八．七元，如今回到四八元，市值也有一六三四億，這是兩家經營績效最好的水泥公司。

相對來看，嘉泥在九○年最高一六二元，最慘是五．七元，現在只有十六．八元，本業成長的力道不大，現在水泥股除了台泥，嘉泥必須靠台泥挹注獲利，二線水泥廠只有信大看起來力爭上游。

食品股這些年投資兩岸最具成效的統一應值得肯定，一九九○年前後最高價漲到一四五元，但在高清愿時代統一最慘跌到九．一五元，現在羅智先經營力道顯現，統一靠著統一超商及統一中國，加上統一本業的強勁獲利，現在股價來到八一．六元，這可以看出統一的經營用心，同樣經營兩岸，統一比味全強，味全在九○年前後股價最高漲到一九一元，最慘跌到四．五五元，魏家一度涉及食安問題，股價長期在低檔，最近才站上三○元，今年第一季味全本業仍虧損，靠著賣地進帳十三．○三億，創造二．二一元的ＥＰＳ，未來仍得觀察本業的競爭力。

這次到越南看了三家紡織廠，一家是台南紡織，一家是儒鴻，另一家是廣越，這三家都有不同的故事，財金文化考察團在二○○五年參訪過南紡，這次是第二次，但從生產線來看，南紡過去十幾年變化不大，表現在股價也可以看出端倪，南紡在九○年前後股價一度漲到一九七元，那時資產價值受肯定，現在南紡夢時代已開發完成，但二○○一年前後股價最慘二．八元，經過三○年努力，本業從賺錢到賠錢，股價徘徊在十幾元，可以看出變化不大，股價也失去動能。（全文未完）

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