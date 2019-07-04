砷化鎵三雄第2季營收增溫　為下半年新機爆發「暖身」





▲市場傳言，iPhone新機將拉高VCSEL功率以提升使用體驗。（圖／記者邱倢芯攝）

記者周康玉／台北報導

砷化鎵（PA）三雄陸續公布營收，均呈現逐季增溫態勢。法人表示，隨著旺季到來，新機拉貨逐步啟動，將帶動砷化鎵廠下半年營運；此外，市場傳言iPhone下半年新機將拉高VCSEL功率以提升使用體驗，且將於背面新增TOF鏡頭以強化相機景深表現，均將帶動VCSEL商機再擴大。

穩懋（3105）6月營收達17.76億元，月增27.5%、年增15.1%。累計今年上半年營收80.63億元，年減10.7%。第2季營收達44.53億元，季增23.34%，表現優於預期。

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法人表示，穩懋的基礎建設（infrastructure）產品線是今年重要動能之一，隨著各家電信業者對相關基礎建設的態度轉為積極，將帶動該產品線需求增溫。5G手機相關訂單則是在5G基礎建設完至一定程度後放量，為穩懋下一階段的潛力產品線。

宏捷科6月營收衝上1.71 億元，月增10.12%、年減13.89%，創下11個月來新高，雖然前6月累計合併營收年減為28.29%、為7.61億元，但從季度來看，第2季營收季增45%、4.51億元，呈逐季增溫態勢。

全新6月營收為2.06億元，月增2.05%、年增19.27%；累計前6月營收達10.89億元，較去年同期微幅減少2.28%。第2季營收合計6.18億元，季增31.19%、年增11.9%，為12季以來單季新高。

法人指出，隨著5G手機滲透率開始提高，全新成為必然受惠者之一。此外，全新近期著墨較多的光電產品線為，後續重要觀察指標將為打入臉部辨識相關零組件廠供應鏈的進度。

儘管中美貿易戰在G20後暫停對華為的輸出禁令，但尚未真正達成協議，法人認為，在此變數下，砷化鎵台廠亦有機會成為受惠者。