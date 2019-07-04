蘋概股領大盤回神　終場上漲32點以10,775點作收

▲今日台股終場上漲32點，以10775點作收、漲幅0.3%。（示意圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

蘋果據傳將打造一款可摺疊iPad，激勵蘋概股漲多跌少，台積電、鴻海收紅，台股今（4）日終場上漲32點，以10775點作收、漲幅0.3%，成交量969億元。

受到消息激勵，台積電（2330）終場收在244元、上漲0.62%；鴻海（2317）以77.7元坐收，上漲0.26%；大立光（3008）今日開高走低，最終收在3955元、跌幅0.38%。

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其他蘋概股部分，嘉聯益（6153）上漲3.71％、國巨（2327）、TPK-KY（3673）、正崴（2392）、達方（8163）、台郡（6269）等皆漲逾2%。

今日共有37檔股票除權息，其中南亞科（2408）上漲1.89%、富邦金（2881）上漲0.57%、開發金（2883）上漲1.3%、宏碁（2353）上漲1.89％。

據外媒《Forbes》報導，國際研調機構IHS Markit消費電子產品副總監Jeff Lin表示，蘋果可能會推出一款運行全新iPad OS的可摺疊設備，「我們認為蘋果可能會遵循類似微軟的概念，開發出運行iPad OS和搭載Apple A系列處理器的可摺疊設備。」至於尺寸方面，他推估可能與MacBook螢幕大小差不多。