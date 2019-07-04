60秒決定成敗！限時在電梯裡英文簡報　爭取投資人青睞

▲ 簡報示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

生技新創公司爭取資金不易，為扶植台灣生技新創團隊，元富贊助「2019台灣電梯大賽」八大新創主題的「生物科技」類別，鼓勵生技新創業者踴躍參賽，爭取與國際接軌的機會。

由台灣創速所主辦的台灣電梯簡報大賽，今年為第二屆，比照國際賽事規格，在高速電梯中，讓新創團隊運用60秒時間進行英文商業簡報，以吸引評審和投資人的青睞。今年特別納入科技向善（TECH FOR GOOD）理念，共有生物科技、智慧城市、健康科技、永續科技、教育科技、人工智慧/大數據、金融科技、區塊鏈等八大主題，希望能以科技創新解決社會問題，達到永續發展的目標。

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元富證券總經理李明輝表示，為積極支持國內生技醫療產業發展，元富長期佈局生技產業，找尋具發展潛力的企業，為輔導國內最多生技公司上市櫃的券商，這次贊助台灣電梯大賽，便是希望協助更多新創團隊在初期階段，就能獲得充沛資源更加快速成長，並藉由這次機會躍升至國際舞台，使台灣生技產業發光發熱。

「台灣電梯簡報大賽」8月16日前受理報名，將透過初選、複選，並於9月25日在台北101大樓進行決選，各主題獲勝之團隊，將至香港參加電梯募投大賽2019（EPiC 2019），代表台灣站上國際舞台。