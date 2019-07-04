下半年債市持續上漲吸金　基金經理人：這兩種債最被看好

▲下半年寬鬆資金的環境，推動債市同步走強。（示意圖／CFP）



記者李瑞瑾／綜合報導

美國聯準會（Fed）宣布不降息，但釋出可能降息的態度，市場對此抱持樂觀，並預期美國最快將在7月降息，寬鬆資金的環境推動債市同步走強，針對下半年投資展望，基金經理人指出，持續看好新興市場債以及高收益債，並且建議投資人維持股債均衡配置，是相對穩健的投資策略。

美國雖決議暫不調整利率，但對利率調整的態度改為「將密切監測市場發展及國際動態，並會採取適當行動」，市場因此解讀：下半年降息機率升高。市場對於聯準會在7月底降息的預測不變，但對經濟放緩的看法已沒有先前那麼悲觀，使得原本評估可能降2碼的預期，轉為預測降息1碼。

請繼續往下閱讀...

展望下半年，全球利率預計將維持緩步走低，在寬鬆資金的環境下，股市可望延續擴張行情，債市可直接受惠，推動包含風險及避險在內的各類債市同步走強，今年上半年全球主要債券指數，幾乎都交出了5-10%不等的成績單，而且，又以新興市場美元債指數以及高收益債指數表現最佳，單單半年就分別有10.6%以及10.1%的雙位數表現，經理人表示，下半年也持續看好新興市場債以及高收益債。

▲基金經理人表示，下半年債市投資看好新興市場債以及高收益債。（示意圖／資料照）

高收益債

債市投資策略上，統一全球債券組合基金經理人葉金江建議，全球布局、分散多元可降低投資組合波動度，公債及投資級企業債建議以流動性較佳的美歐企業債為主；高收益債目前殖利率及利差處於五年平均水準附近，違約風險低，評價合理，以長期持有、賺取較高債息為主。

環球高收益債在第一季大漲之後，回到合理的價值面，在看好基本面、資金又獲青睞的情況下，後市仍不看淡。施羅德投信產品經理林良軍表示，預期環球高收益債至2020年的違約率能低於2%，而環球高收債的收益率約為5.5%，不同於2018年大幅流出、今年資金持續回流，在市場趨於穩定下，預期能持續有所表現。

新興市場債

從歷史數據看到，美元弱勢一向有利新興市場債。施羅德投資集團新興市場債團隊最高主管James Barrineau認為，目前預期美元短期會盤堅但長期可能走弱，可望再激勵新興市場債表現，並看好當地貨幣債。如果要擁有新興債機不可失的機會，則建議同時以「全購足」的策略，也就是佈局擁有三大塊市場：美元主權債、美元公司債，以及當地貨幣債的新興市場債基金。

安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平表示，在新興市場中，亞洲在多國政府的政策支持及擴大刺激下，整體經濟體質仍為新興國家中的優等生，其中亞洲高收益債更受益於亞洲企業從今年以來穩健的表現，加上溫和無潛在系統性的低違約風險，成為投資人收益的優選。