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赴泰遊玩真傷本！泰銖創6年新高　換3萬新台幣少拿5200泰銖...五星級飯店住宿費飛了

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▲泰國蘇梅島。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國蘇梅島。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李瑞瑾／台北報導

又到了暑假旅遊旺季，不少人會選擇赴泰國度假享受熱帶風情，但傷腦筋的是，泰銖匯率一路走升，台銀今（4）日牌告的現金賣出價，來到1.08元，刷新6年多新高紀錄。而相較2017年5月低點的匯價，如今若換3萬新台幣，竟然少了約5244元泰銖，相當於五星級飯店的一天住宿費。

長期比新台幣弱勢的泰銖，其實已經在去（2018）年11月底，超越新台幣，台銀牌告現金賣出匯價，突破1元大關。換句話說，想用新台幣換泰銖，連1：1都換不到，不再是打折價。

請繼續往下閱讀...

而且泰銖還一路向上升值，台銀今日的現金賣出匯價1.08元，更是刷新2013年以來的新高紀錄。實際試算一下，今天用新台幣3萬元只能換到27,777元泰銖，若跟2017年5月中旬低點的0.9085元匯價比較，當時卻可以換到33,021元泰銖，如今足足少了5244元泰銖。

算起來，這兩年多來，泰銖對新台幣升值近兩成，意味國人如果到泰國旅遊，以前可享受的匯差，現在都沒了，如今得多付出近兩成的代價。

泰國近年來吸引大量外資湧入、加上受惠中美貿易戰，外商工廠轉移入泰，推升泰國經濟持續上升。泰股受到激勵大漲，今年以來已上漲11.17%；此外，泰銖兌美元也不斷升值，在今年6月20日升破31元整數關口後，昨（3）日攀升到近6年最高點30.567元兌一美元。

《日經新聞》報導，日本瑞穗綜合研究所（Mizuho Research Institute）6月4日發布一項報告指出，中國大陸廠商因躲避中美貿易戰關稅轉移至泰國，將讓泰國的產出增加19億美元（約新台幣591億元），約相當於其GDP的0.4％。泰國投資委員會數據也顯示，今年初至六月為止，向泰國政府提交的大陸投資申請增加了503個項目、約15％，總價值約1640億泰銖，顯示泰國成為大陸廠商躲避美中貿易戰關稅的主要受益者。

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關鍵字：暑假,度假,旅遊,泰銖,換匯,泰國

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