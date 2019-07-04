領獎要快！1、2月期統一發票　兌獎期限只到明天

▲1、2月期統一發票兌獎期限只到明天，差兩天命運可能就大不同。（圖／翻攝財政部lINE@）

記者吳靜君／台北報導

手上還有1、2月期統一發票沒領獎嗎？明（5）日是該期統一發票的最後兌獎截止日，財政部提醒，還沒兌領的民眾動作要快了，免得與財神爺擦肩而過。

根據財政部最近的統計，108年1、2月期統一發票1,000萬元特別獎中獎號碼為「00106725」，中獎張數共計20張，其中還有5張還沒有兌領，還未兌領的民眾，趕快找找手中的發票。

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1、2月期統一發票 千萬大獎最多還有5張未領

財政部108年1、2月期1,000萬元特別獎未兌領清冊顯示，台北市有2張還未領，其一是在士林區中山北路七段141巷6之1號1樓的7-ELEVEN天真門市，購買雀巢法式純乳、GASH Point以及菸品共計470元；其次是，在台北車站的台鐵餐廳買便當與塑膠袋，消費金額有241元。

台中市未領有1張，是在南區樹義里復興路一段上的愛買復興店買Giordano褲子，消費2,496元；高雄市未領有2張，其一的營業地址是高雄市新興區復興街的電視台購物所消費的食品、民生用品，金額為1,980元；以及在三民區熱河二街的台印貿易公司網路拍賣業上買服飾，消費金額為290元。

108年1、2月期200萬元特獎中獎號碼為「90819218」，中獎張數共計有11張，僅剩3張還未兌領，包含位在台北市士林區格致路上的頂好陽明山門市，購買青菜、香蕉等食品，消費241元就中200萬元。

另一個是在台中市位在西區向上路上的中油重光加油站所，加95無鉛汽油172元，就中200萬大獎的消費者；以及在雲林縣斗南鎮中山路上世唯烘培坊，購買白土司和麵包，消費金額142元的幸運消費者，都還沒兌領。

中獎彩券、統一發票課稅門檻調高到5,000元 12月實施

此外，財政部中區國稅局北斗稽徵所今（4）日表示，為簡化扣繳作業，並適度鼓勵民眾購買政府舉辦的獎券投注公益彩券及於消費時索取統一發票，自108年12月1日起，中華民國境內居住的個人、或在中華民國境內有固定營業場所之營利事業，其政府舉辦的獎券中獎獎金，每聯(組、注)獎額不超過5,000元者，免予扣繳。每聯獎額超過5,000元者，應按給付全額扣取20%。

要特別提醒的是，7、8月期中獎4000元的發票先不要急著領，等到12月過後再領，可以省稅800元喔！