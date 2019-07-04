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投資人照過來！新興亞洲股市獲外資青睞　法人看旺台股4大題材

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▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

▲川習會落幕後，全球股市鬆了一口氣，台股連兩周獲得資金淨流入，法人看旺5G、食品、自行車與生技等題材。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

川習會順利落幕，上演世紀大和解，市場重拾信心。觀察上周外資資金流向，除了菲律賓遭小幅賣出之外，其他新興亞洲股市均獲得外資青睞，而台股則連續兩周獲得資金淨流入。展望下半年，中信投信表示，接下來仍以個股表現為主，選股上以5G、食品、自行車與生技為主軸。

根據彭博統計上周外資資金流向，除了菲律賓遭小幅賣出之外，其他新興亞洲股市均獲得外資青睞。台股連續兩周獲得資金淨流入，上周吸金4.2億美元，吸金王寶座則由印尼拿下，上周吸金6.9億美元。

請繼續往下閱讀...

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中美雙方會面並且針對華為部分解禁之後，市場原本對於下半年訂單衰退的疑慮，應可消退。貿易疑慮若消退，市場回到基本面表現，下半年仍可期待。

▲▼外資對亞洲股市買賣超金額。（圖／中信投信提供）

▲外資對亞洲股市買賣超金額。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

展望下半年，周俊宏指出，接下來仍以個股表現為主。選股方向上，以5G、食品、自行車與生技為主軸，再依近月營收年成長率與第三季展望佳者，擇優佈局。

另在觀察指標上，周俊宏說，除了持續留意中美貿易談判進展之外，外資資金動向、FOMC的利率調整，也將對市場有諸多影響，後續仍得觀察貿易戰發展、國際資金走向、企業獲利表現與全球總經情勢。

針對亞洲其他股市，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，儘管中美貿易和談出現曙光，然而其他亞太國家也可能受到貿易戰影響，因此多留意相對不受到影響的REITs、工業與消費等類股。

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關鍵字：中信投信,外資,台股,亞股,選股,投資人,資金

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