企業版圖再擴張！亞馬遜豪砸202億蓋新大樓

▲美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國電商龍頭亞馬遜傳出將在華盛頓州的柏衛市（Bellevue）興建一棟大樓，樓高43層，完工後預計能容納該公司4200名員工，但相關計畫目前仍在討論中。

據《西雅圖時報》（Seattle Times）報導，這塊土地是亞馬遜於今年4月以1.95億美元購得的，該大樓目前暫定命名為「Bellevue 600」，亞馬遜從2日開始申請興建這棟大樓的許可，該公司未來預計要投入6.5億美元（約新台幣202億元）興建這棟大樓。

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報導指出，雖然這棟大樓的建造具體細節可能在審查時出現變化，但就目前初步的申請內容，該大樓完工後預計將有4200名員工進駐。其實亞馬遜早在2016年就陸續在柏衛市設立辦公基地，目前該公司在柏衛市的辦公基地共有六處，總面積達到180萬平方英尺。

亞馬遜發言人在一份聲明中表示，「我們期待在柏衛市擴大業務，並為該市帶來數千個工作機會，包括已經在柏衛市工作的員工們、新員工以及目前位於西雅圖的全球營運團隊。」該公司也稱讚柏衛市的城市建設，稱不管是在生活機能或商業環境都相當好。

據《西雅圖時報》計算，在「Bellevue 600」大樓完工後，整個柏衛市室內將能容納下11,000名亞馬遜員工。亞馬遜方面對此僅表示，該公司計畫在未來幾年於柏衛市安置數千名員工；柏衛市發言人則表示，該市並未針對亞馬遜在該市的擴張進行就業增長預測。