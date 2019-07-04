台指期開高向10,700點關卡挺進　電子、金融期指齊揚

▲美股3大指數全面走揚，台指期今天一早也漲逾50點，蓄勢挑戰10,700點關卡。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

市場預期美國聯準會（Fed）將降息，激勵美股3大指數走揚，其中道瓊指數攀上波段新高，而亞股漲跌互見，台指期今（4）日小漲開出，指數一早漲逾50點，向10,700點關卡挺進，截至8點47分在10,690點附近震盪，此外金融、電子期指也同步走升。

華爾街股市今天恰逢國慶前夕提早收盤，美股4大指數漲跌互見，其中道瓊工業指數終場上漲179.32點，漲幅0.67%，收26,966點，創下波段新高；標準普爾500指數也漲22.81點，漲幅0.77%，報2,995.82點；那斯達克指數尾盤上揚61.14點，漲幅0.75%，以8,170.23點作收；費城半導體指數則收低6.34點，跌幅0.43%，報1,470.49點。

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回頭看台灣金融市場表現，股期雙市昨天震盪走低，台股在台積電掉單領跌下，指數大跌逾百點，加上各類股幾乎下跌，終場大跌121.35點，以10,743.77點作收，成交量1,117.32億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超96.51億元，其中自營商賣超5.61億元，投信賣超10.61億元，外資及陸資賣超80.29億元。

台指期周三跳空開低，早盤指數從10,725點殺低至10,202點，選擇權也出現大幅波動，所幸市場隨即回穩，又在1分鐘內拉回10,690點，約15秒內出現千點來回震盪的情況，終場下挫108點，收在10,641點。

期交所對此表示，短時間大量賣單進入市場，導致成交價緩步持續下跌所致，並無胖手指情事發生。此外，期貨市場動態價格穩定機制運作正常，委託單可能成交價超過退單上限或下限均予以退單；交易系統一切正常，交易人權益也無受到影響。