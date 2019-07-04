　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台指期開高向10,700點關卡挺進　電子、金融期指齊揚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲美股3大指數全面走揚，台指期今天一早也漲逾50點，蓄勢挑戰10,700點關卡。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

市場預期美國聯準會（Fed）將降息，激勵美股3大指數走揚，其中道瓊指數攀上波段新高，而亞股漲跌互見，台指期今（4）日小漲開出，指數一早漲逾50點，向10,700點關卡挺進，截至8點47分在10,690點附近震盪，此外金融、電子期指也同步走升。

華爾街股市今天恰逢國慶前夕提早收盤，美股4大指數漲跌互見，其中道瓊工業指數終場上漲179.32點，漲幅0.67%，收26,966點，創下波段新高；標準普爾500指數也漲22.81點，漲幅0.77%，報2,995.82點；那斯達克指數尾盤上揚61.14點，漲幅0.75%，以8,170.23點作收；費城半導體指數則收低6.34點，跌幅0.43%，報1,470.49點。

請繼續往下閱讀...

回頭看台灣金融市場表現，股期雙市昨天震盪走低，台股在台積電掉單領跌下，指數大跌逾百點，加上各類股幾乎下跌，終場大跌121.35點，以10,743.77點作收，成交量1,117.32億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超96.51億元，其中自營商賣超5.61億元，投信賣超10.61億元，外資及陸資賣超80.29億元。

台指期周三跳空開低，早盤指數從10,725點殺低至10,202點，選擇權也出現大幅波動，所幸市場隨即回穩，又在1分鐘內拉回10,690點，約15秒內出現千點來回震盪的情況，終場下挫108點，收在10,641點。

期交所對此表示，短時間大量賣單進入市場，導致成交價緩步持續下跌所致，並無胖手指情事發生。此外，期貨市場動態價格穩定機制運作正常，委託單可能成交價超過退單上限或下限均予以退單；交易系統一切正常，交易人權益也無受到影響。

ET快訊
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命
鐵路勇警失血殉職！自強號揮刀男背景曝光　從事冷氣安裝隨身帶刀
竹科工程師爽約旅館「姊妹啪」　出浴後傻眼…老公也來了

關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台指期秒崩500點確認非「胖手指」　金管會提3點澄清：交易人權益不受影響

台指期瞬崩跌5百點...觸動穩定措施退單8萬餘筆 　期交所確認非「胖手指」誤觸

胖手指惹禍？台指期1分鐘閃崩500點　動態退單機制發揮功用了

利多激勵標普刷歷史新高　台指期漲多拉回一早跌逾30點

投資人照過來！新興亞洲股市獲外資青睞　法人看旺台股4大題材

企業版圖再擴張！亞馬遜豪砸202億蓋新大樓

Fed降息情緒升高推升美股　台股開盤漲12點以10,755點開出

台指期開高向10,700點關卡挺進　電子、金融期指齊揚

精測第2季營收季增10.6%　探針卡蓄勢待發

無懼貿易戰／台股基金上半年賺贏大盤　大中華類最優

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

1400隻！金門藍孔雀19年暴增百倍 政府祭「抓1隻賞600」還能做料理！

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

吳謹言自由落體崩潰喊「媽媽」　范丞丞玩遊戲「耍小聰明」..結果悲劇了ＸＤ

投資人照過來！新興亞洲股市獲外資青睞　法人看旺台股4大題材

企業版圖再擴張！亞馬遜豪砸202億蓋新大樓

Fed降息情緒升高推升美股　台股開盤漲12點以10,755點開出

台指期開高向10,700點關卡挺進　電子、金融期指齊揚

精測第2季營收季增10.6%　探針卡蓄勢待發

無懼貿易戰／台股基金上半年賺贏大盤　大中華類最優

投資人預期Fed降息機率大　「美股走升」道瓊漲破179點

佳世達6月營收創同期新高　聯合艦隊效益發酵

中國人壽違反保險法有5大缺失　金管會開罰150萬

兆豐銀備千億銀彈　挺台商新南向滿足融資需求

不只造車還造船　Lexus推出1,600匹「LY 650豪華遊艇」！

工作太賣力「中風率提高45%」！上下班多做1動作保命

今明宣布決定？雷納德飛5小時返多倫多見暴龍　連飛機降落都有直播

專訪／《美麗心計》瑞絲薇絲朋前夫同台飆戲　大讚：喜歡強大的女人！

只能買24顆！台中不二製餅蛋黃酥　一口咬下「喀滋」超酥脆

手刀囤貨！紐約保養潮牌最強組合+贈品　獨家隱藏優惠搶不到會哭哭

園區首席！「合遠新天地」自備10%起交屋附裝潢　買比租更划算

真的沒脫稿！柯文哲雙城致詞談兩岸一家親、五個互相

世大運／中華隊吳宗軒掌旗進場　5項運動代表隊參與開幕

愛莉莎莎驚遇性騷擾！　噁男「把她移到前面」閨蜜崩潰：他ＯＯ了

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

財經熱門新聞

投資人預期Fed降息機率大　美..

中國製造　真的回不去了？

鋼鐵業「洗產地」川普開鍘課重稅..

華航小金雞台灣虎航上市案　認股..

日本砍斷半導體材料供應　韓企僅..

中壽有5大缺失　金管會開罰15..

佳世達6月營收創同期新高　聯合..

長榮勞資今晚再碰面　加快協商腳..

謝金河：南韓最大壓力來自中國大..

土銀推南非幣定存　利率5.5%

日圓賣出價跌破0.29字頭　換..

貿易戰衝突　下半年全球經濟有3..

三星奧步搶台積電單　業界憂心

BMW高層：歐洲人才不買電動車

更多熱門

相關新聞

Fed降息情緒升高推升美股　台股開盤漲12點以10,755點開出

美國投資人預期聯準會（Fed）將於7月降息的情緒升高，推升美股三大指數上漲，而台股今（4）日開盤小漲12點，加權指數以10,755點開出。

台股基金上半年賺贏大盤　

投資人預期Fed降息機率大　美股走升

台指期閃崩　期貨業內人士：都是程式交易惹的禍！用這兩招避險

台指期秒崩500點又爆胖手指？金管會說話了

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義男車廂狂刺滿地血

即／鐵路警察遭砍「上腹5公分刀傷」

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

台鐵嘉義站車廂砍殺！警察「臟器外露」送醫

空姐人妻同居大仁哥　他看「靈肉虐待」訊息傻眼

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面