無懼貿易戰／台股基金上半年賺贏大盤　大中華類最優

▲受到貿易戰干擾，台股今年來走勢震盪劇烈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周康玉／台北報導

受到貿易戰干擾，台股今年來走勢震盪劇烈，但台股基金累計上半年平均報酬率仍達10.97%，優於加權指數漲幅。展望後市，法人認為，在美中完全和解以前，市場不易擺脫波動風險，不過，聯準會降息、大選行情逐漸逼近，對台股後市不悲觀，建議投資人採取定期定額方式，度過短線陣痛期。

統計145檔台股基金，今年上半年平均報酬率為10.97%，若按類型區分，以大中華型表現最佳，達12.39%，其次是科技型、一般型，各有11.7%、11.36%的報酬表現；店頭市場型報酬率亦達1成以上，為10.65%；至於中小型、平衡型相對落後，僅8.73%、8.45%。

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▼台股基金上半年賺贏大盤，圖點開放大。（資料來源：Morningstar，統計至2019/6底為止）

今年初貿易戰傳出和解聲音，為台股捎來佳音，帶動加權指數重返萬點大關，揮別去年第4季的修正陰影；惟5月起，美中談判未有共識，美國亦祭出華為禁令，讓股市行情急轉直下，直到6月外資回補台股，指數在測試年線後，反彈走高。

第一金中概平衡基金經理人施亭薇表示，上周G20峰會後，美國總統川普暫緩新增課稅項目，並逐步鬆綁華為禁令，雙方衝突再度和緩，卻不代表完全落幕，未來的談判結果將持續牽動市場情緒，依舊是下半年股市的不確定因素。

施亭薇表示，但值得留意的是，美國聯準會鴿派聲音轉強，下半年有機會降息2~3碼，為市場帶來新的資金行情；其次，美、台總統大選逐漸逼近，選舉行情亦成為市場關注焦點。

元大高科技基金研究團隊指出，由於中美和緩以及放寬華為禁令，庫存去化可望好轉下，原預期3Q大受衝擊的半導體、華為手機概念股、5G、自動化設備等業績展望轉佳，尤其是台積電第三季的季營收展望若回升至10%以上更將帶動電子後勢。

群益長安基金經理人王耀龍表示，短期上預期大盤仍會以區間整理為主，因此維持選股不選市的基本步調。展望台股後勢，第3季是電子業拉貨以及新品題材發表的旺季，預期資金動能將陸續發揮，盤勢表現可望回歸基本面。