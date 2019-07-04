參加跨校拳擊賽…淡江男大生打到「顱內出血」　挖掉頭蓋骨、慘患失語症

文／鏡週刊

淡江大學學生阿瑞（化名）是學校自由搏擊社成員，今年5月，他到台北市立大學參加一場校際拳擊交流賽，結果頭部受創昏倒，同學以為他中暑，把他的頭往後仰、腳抬高急救。但送醫經醫院診斷發現他顱內出血，且因錯誤的急救方式，導致腦壓過高，緊急動手術，取下一大塊頭蓋骨。雖然撿回一命，但阿瑞的腦部嚴重受損，還出現失語症，至今仍住院治療。

誇張的是，意外發生後，淡大與台北市立大學互踢皮球，都不願負責。家屬質疑，拳擊比賽現場竟然沒有合格的教練及醫護人員，也沒有幫學生投保意外險，根本是拿人命開玩笑。

讓阿瑞人生變調的意外，發生在今年5月。阿瑞的友人說，阿瑞對拳擊很有興趣，大二那年加入學校的「自由搏擊社」，社團為了推廣拳擊運動、加強與他校相關社團的聯誼，策劃了一場校際的拳擊交流賽，時間就訂在5月11日。針對這場七校拳擊交流賽，淡大自由搏擊社也依規定呈報校方，並獲學校核可。

但離譜的是，比賽當天，沒有任和一位學校的教練或老師隨同前往，社團為參賽學生投保的險種，竟然是一般旅遊平安保險，並無意外險。另外，台北市立大學天母分校的拳擊比賽場地，也沒有配置醫護人員。

阿瑞當天上場打了3場，第三場比賽結束後，他先是告訴同行團員：「我人不舒服。」隨後由團員攙扶準備離開比賽場地，不料走到一半突然倒下，由於現場沒有合格的拳擊教練、老師，同學們頓時慌了手腳，沒人知道阿瑞究竟發生了什麼事，這時躺在地下的阿瑞不時翻身抱頭，露出痛苦的表情。

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