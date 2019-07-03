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佳世達6月營收創同期新高　聯合艦隊效益發酵

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▲佳世達董事長陳其宏,財務資深副總王淡如。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）今（3）日公布2019年6月合併營收為147.36億元，月增 8.4%；第2季營收412.35 億元，季增 3.5%，年增 8.3%；上半年營收810.89億元，年增10%，均創歷年同期新高，主要受惠現有產品以及聯合艦隊成員挹注。

佳世達表示，6月營收同時創下歷年同期新高、歷史次高、今年新高的好成績，主要是聯合艦隊下的成員，像是友通、其陽、拍檔等挹注，以及現有產品表現強勁。

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佳世達董事長陳其宏日前在股東會表示，聯合艦隊將持續擴大轉型利基，並從優化現有事業、拓展醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件等四大方針帶動下，為股東創造長期價值。
 
展望下半年，陳其宏表示，中美貿易戰持續膠著，為下半年及長期景氣帶來不確定性，佳世達仍將以聯合艦隊策略布局，致力提高產業附加價值，朝向2022年高附加價值事業過半目標邁進。
  
同時，為擴大轉型綜效，佳世達2018年及2019年除持續投資新事業領域外，也積極打造集團資源平台，促使跨集團各公司在業務、行銷、行政、財務、製造等各領域增加合作機會，並在友通和眾福協力拓展業務商機，友通也藉由投資其陽擴大產品版圖，進軍網路通訊資訊安全市場。
 
在醫療事業布局方面，南京明基醫院和蘇州明基醫院營運健康，南京明基醫院目前為全南京市第二大新生兒接生醫院，心導管手術量全年累計1,200台，居南京市前三大，蘇州明基醫院也發展特色醫療。
 
在醫療器材領域方面，以科技能量持續拓展智慧一體化手術室、數位牙科市場，虹韻以遺失免費送新機等創新服務，降低消費者心理門檻，配合展店與數位行銷擴大接觸客戶機會，帶動業績持續突破高點。

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