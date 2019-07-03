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台灣產業瘋5G？　Nokia：製造業熱、電信業最冷

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▲▼諾基亞（Nokia）和中國小米簽署專利授權合約。（圖／達志影像／美聯社）

▲電信通訊設備商諾基亞指出，5G相關議題在台灣製造業反應最熱絡，電信業卻是最冷。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

5G是近年來全球火熱的話題，南韓早在今年4月初時搶先全球開通5G服務，美國也隨後跟上，至於台灣電信業得等到今年年底時才會進行頻譜競標；電信通訊設備商諾基亞今（3）日舉辦電信市場論壇時提到，其實台灣很多產業都相當期待5G技術的來臨，尤其是製造業，但反而是電信商的反應是最冷淡的。

諾基亞台港澳業務銷售總監鄭志中指出，5G是一個很特別的議題，這項議題讓台灣所有產業討論都很熱絡，但只有電信業最冷；因為對於電信業者來說，5G除了要花更多的成本外，再來就是他們所面向的是消費者端。

請繼續往下閱讀...

鄭志中解釋，現在4G服務電信商推499的資費方案，但是到了5G時代，他們會願意只收599元或699元嗎？

在成本方面，5G所要付出的成本相較於4G技術勢必會比以前多很多倍，再加上先前4G的執照費用到底回收完畢與否，都將成為電信商考慮的方向。至於在面對消費者端方面，由於業者若是將客戶基礎定調在消費者端，那麼他們會非常戒慎恐懼，因為這些業者就會考慮投資成本到底是否回收得了，這也是為什麼電信業者在這方面的態度會相對保守。

至於為什麼製造業對於5G的議題一直很熱絡？鄭志中表示，這是因為有些大企業製程自動化有必須要趕上國際的壓力，且對於這些大公司而言，完全不介意花錢投資以換取更快速地與國際接軌，這就是為什麼現在政府會提出企業專網的概念。

鄭志中分析，台灣企業若是透過企業專網，一來可以加速5G自動化進程外，二來製造業者也可不用花那麼多花那麼多成本在電信商上；而這也是製造業者與電信業者兩邊對於5G的認知落差。

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關鍵字：5G,Nokia,製造業,電信業

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