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海外資金匯回專法預計第4季上路　防炒房設3道防線

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院今（3）日《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，必須要等到各部會設立子法之後報到行政院通過之後才會上路，要設立子法規的部會包含財政部、經濟部與金管會，預計將在第4季海外資金匯回專法才會正式上路。而這次立法院所通過的版本，與行政院的版大致相同，第一年、第2年匯回優惠稅率為10%、8%，實質投資則可以減半。

並且必須在專戶中管理，匯回的資金運用七成需要實質投資、25%投資金融商品以及5%可以自由運用，並且須在專戶中放達5年，5年期滿分3年提取，每年各可提取1/3。

請繼續往下閱讀...

防炒房　專法設置三道防線

不過，立法委員最為疑慮的，還是擔心匯回的資金進入房地產炒房，衝高台灣的房價，讓年輕人買不起房子，造成居住不正義。

因此立法院三讀通過的版本，在法規內設有三道防線，防止海外資金匯回十進入房地產炒房，第一道防線，就是行政院版本原先就規定海外資金匯回，在專戶內的資金不論是投資金融商品還是個人自由運用等部分，都不能夠投資不動產。

其次，在《境外資金匯回管理運用及課稅條例》新增規定裡，不僅不能投資不動產，也明確規範不能投資REITs(不動產證券化條例所發行或交付的受益證券)。最後，就是即使是廠商回台投資，依計畫興建或購置的建築物，授權經濟部設立子法規範廠商持有的年限，必須持有多久以上才可以轉售。

防止資金規避稅負　CFC最快111年上路

財政部進一步說明，為防杜跨國企業或個人藉於低稅負國家或地區成立受控外國企業(CFC)保留盈餘不分配，規避我國稅負，財政部於105年7月訂定所得稅法第43條之3(營利事業CFC制度)，並於106年5月增訂所得基本稅額條例第12條之1(個人CFC制度)，施行日期由行政院定之。

立法院於今日並通過附帶決議，要求該部於本條例施行期滿後1年內報請行政院核定施行日期，期藉由本次鼓勵台商匯回資金投資台灣的契機，配套規劃CFC制度未來的施行日期，兼顧我國經濟發展及使反避稅制度順利上路，符合國際潮流。

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關鍵字：海外資金匯回,資金,回台,台商,反洗錢,APG,反避稅.優惠稅率,CFC

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