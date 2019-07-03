海關進口稅則三讀通過　日本清酒最多可降價一成

▲▼日本清酒。（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

立法院今(3)日三讀通過《海關進口稅則》，其中最受關注的就是日本穀類酒尤其是清酒的關稅，從原本的40%調降為20%，根據預估清酒價格可望下降一成，財政部表示，希望廠商可以適時反映價格。

海關進口稅則這次修正有三項重點，其一就是根據台巴經濟合作協定，調降來自巴國的「馬黛茶類」關稅降至免稅、另外，「冷凍豬筋」分5年逐步調降至免稅，台巴產品的關稅降價，應經締約雙方透過外交管道正式通知完成內部生效必要程序後30日生效。

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其次，就是加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，修訂15項相關的產品關稅，包含冷凍柳葉魚、未燻製蟳(冷凍)、活生鮮或冷藏海扇貝、冷凍海扇貝、乾鹹或浸鹹海扇貝、冷凍墨魚(未燻製)、冷凍章魚(未燻製)、山藥、溫州蜜柑、調製奶皮、味增、蛋黃醬沙拉醬、咖哩醬、固態或粉狀的湯類及調製品、穀類酒(最大宗為日本清酒)。

根據了解，以清酒為例，關稅可從原本的40%調降到20%，而相關產品關稅，預計在總統公布之後3日之內生效，根據估計，日本清酒大部分可以降價的幅度大約是在一成左右，主要的零售通路品牌有月桂冠、大吟釀。官員表示，調降關稅之後，預期業者的成本可以下降，也希望業者可以適時的反應價格。

▲15項產品調降關稅。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部提供）

最後就是配合環保政策部分，增訂稅則第87章增註二十規定，對於輸入供製造大型柴油車用零附組件，且完成新車領牌登記並報廢一至三期老舊大型柴油車，經行政院環境保護署證明用途屬實者，免徵關稅。但是適用免稅項目，同樣是總統公布3日內生效，並自生效日起至111年12月31日止(實施期間約3年多)。

財政部表示，巴拉圭共和國主要經濟產業以農產品為主，我國適時增加其輸台的粗製糖及精製糖總配額數量，並調降冷凍豬筋、馬黛茶類、芝麻及植物油脂等30項貨品關稅稅率，可擴大雙邊經貿交流及合作商機，推升我國與巴國的經貿關係，有助鞏固邦交友誼。

以及配合國內環保政策，汰除老舊大型柴油車，換購低污染環保且安全性高之車輛，維護空氣品質減輕社會環境負擔，增進全體國民生活福祉；調降農漁產品、加工食品及穀類酒關稅，提升國內產業競爭優勢，增進國人消費。

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