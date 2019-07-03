鋼鐵業「洗產地」川普開鍘課重稅　經部：中鋼擬用他國原料

▲美將針對在韓、台製造，運到越南加工，再輸美的鋼鐵製品課徵456%關稅，經濟部表示中鋼擬改用其他地區原料，以避免高關稅衝擊。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

美將針對在韓、台製造，運到越南加工，再輸美的鋼鐵製品課徵456%關稅，會否衝擊我鋼鐵業者？經濟部表示，台塑和中鋼在越南規模較大，中鋼擬改用其他地區原料，台塑則是主攻越南內需，影響較小。

美國商務部認定，若干鋼品先在南韓和台灣生產後，然後銷往越南小幅加工後，再以越南鋼品名義銷往美國。因此，如果越南輸美的不銹鋼和冷軋鋼材，使用原產地在南韓或台灣的鋼品底材，就要課徵456.23%關稅。

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經濟部貿易局官員表示，美國課徵關稅對象為越南使用台灣進口商品者，至於哪些越南廠商進口台灣產品，貿易局並未掌握。

不過，根據經濟部統計，台灣出口至越南的熱軋鋼鐵產品，2015年為100萬噸，2016年為121萬噸，2017年為131萬噸，2018年為117萬噸；台灣出口至越南的冷軋鋼鐵產品，2015年出口3.27萬噸，2016年為2.99萬噸，2017年共出口3.24萬噸，2018年為3.35萬噸。

美國分別在2015年12月和2016年2月起，對南韓和台灣鋼鐵製品課徵關稅。根據統計，美國自從對南韓和台灣鋼鐵製品課徵關稅以來，越南出口到美國的耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品的出貨量，比先前分別增加了332%和916%。