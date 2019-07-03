群益全民退休組合傘型基金將開募　三種投資風格兼具

▲群益全民退休組合傘型基金小檔案，圖點開放大。（資料來源：群益投信、2019/07/03）

記者周康玉／台北報導

群益投信推出「群益全民退休組合傘型基金」，旗下包含3檔子基金，分別為群益全民安穩樂退組合基金、群益全民優質樂退組合基金，以及群益全民成長樂退組合基金，目標風險類型依序為保守、穩健、積極，皆提供台幣和美元計價級別，將於7月15日開始募集。

群益投信自2017年起擔任台灣唯一退休基金自選投資平台--私校退撫儲金管理會的專業投資顧問，其投資邏輯近似組合基金的操作，分別有保守型、穩健型、積極型三種投資組合，自2017年群益投信擔任顧問以來，截至今年5月底止，三個投資組合績效亮眼，保守型為5.43%、穩健型為14.39%、積極型為16.61%。

請繼續往下閱讀...

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，退休理財對投資人是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，而結合目標風險策略的組合基金便能同時滿足上述兩個條件，在既有的風險承擔水準下，可靈活調整投資組合內容，以達到進可攻、退可守的投資效果。

再者，林宗慧表示，按積極、穩健、保守三種投資風格，以股債指數簡單示意來進行投資組合報酬風險比試算，自2009年1月至2019年5月近十年期間，歷經金融市場數次多空趨勢交替，三種風格的投資組合均能達到報酬風險比超過1的效率投資，顯示目標風險組合基金適合作為退休理財核心配置。

▼退休金準備是每個人都要面臨的重要課題。（圖／資料照）