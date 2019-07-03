海外資金匯回專法三讀通過　會計師：企業「大咖」每年可望匯回千億元

▲海外資金匯回專法今日在立法院三讀過關(圖／免費圖庫）

記者吳靜君／台北報導

立法院臨時會今（3）日三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》案，會計師表示，三讀版本與行政院規劃內容相當，所以會誘發的回台資金，也會與原本預期相當，每年可望超過千億元，但對於個人資金或財富管理層級的大戶，誘因不大。

會被吸引回來的是什麼資金？會計師說有兩種層次，一就是「大咖」級的上市櫃公司，因為中美貿易戰因而想要回台的上市櫃公司，因為優惠稅率(實質投資首年優惠稅率4%、第二年5%)具有吸引力，積極想要回台，因為都是「大咖」級別會回來，所以匯回的資金都相當可觀，符合財政部期待，每年回台的資金可望超過千億元。

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其次，非上市櫃或者比較偏向中小型企業或無根台商，因為產業勞力密集度高、且回台投資可能沒有什麼實質投資機會，就可能繼續留在海外；另一層次，個人資金或者是銀行想要從事的財富管理客戶，如果透過專法進而回台的話，資金七成必須要實質投資才能夠享受優惠，且被綁的年限是5+3年，因此專法對個人投資戶、財富管理需求者誘因不大。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》修正案，規定境外資金須於申請兩年內將資金匯回專戶，得享首年8%、次年10%之優惠稅率，若進行實質投資，稅率可再減半。

▲吸引海外資金回台的同時，財政部也希望，反避稅也作為配套。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

反避稅CFC將搭配上路 會計師提醒台商資金上的安排

此外，這次海外資金匯回專法，也有通過附帶決議「受控外國公司（CFC）」，未來會搭配海外資金匯回專法落日，進而實施反避稅的政策。CFC是近年我國建立的反避稅制度，所謂CFC的制度是針對國內企業在租稅天堂擁有、並具有實質控制力的關係企業，為了避免藉由遞延課稅或規避稅負，當年的獲利即使未分配給國內母公司，也視為當年的投資收益課稅。

安永會計師事務所會計師林志翔也提醒，目前我國財政部有意於專法草案落日後，同步啟動CFC條款上路，建議台商應將CFC上路後的課稅影響納入評估，並且依據其資金來源及屬性等不同條件，評估自身資金可依循資金回台課稅解釋令或者專法草案回台。

但是林志翔也預估，隨著全球反避稅趨勢、以及免稅天堂實施經濟實質規範，因此台商在這種投資在避稅天堂也會逐漸減少。

資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛建議，台商也應著手準備因應CFC上路，境外租稅天堂公司的帳務應依據台灣認可的會計原則合規帳務紀錄，並思考委託會計師查核簽證，確保公司會計帳務品質，以配合CFC上路後的合規要求。