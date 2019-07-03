　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

海外資金匯回專法三讀通過　會計師：企業「大咖」每年可望匯回千億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

business, 企業, 創業,(／免費圖庫）

▲海外資金匯回專法今日在立法院三讀過關(圖／免費圖庫）

記者吳靜君／台北報導

立法院臨時會今（3）日三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》案，會計師表示，三讀版本與行政院規劃內容相當，所以會誘發的回台資金，也會與原本預期相當，每年可望超過千億元，但對於個人資金或財富管理層級的大戶，誘因不大。

會被吸引回來的是什麼資金？會計師說有兩種層次，一就是「大咖」級的上市櫃公司，因為中美貿易戰因而想要回台的上市櫃公司，因為優惠稅率(實質投資首年優惠稅率4%、第二年5%)具有吸引力，積極想要回台，因為都是「大咖」級別會回來，所以匯回的資金都相當可觀，符合財政部期待，每年回台的資金可望超過千億元。

請繼續往下閱讀...

其次，非上市櫃或者比較偏向中小型企業或無根台商，因為產業勞力密集度高、且回台投資可能沒有什麼實質投資機會，就可能繼續留在海外；另一層次，個人資金或者是銀行想要從事的財富管理客戶，如果透過專法進而回台的話，資金七成必須要實質投資才能夠享受優惠，且被綁的年限是5+3年，因此專法對個人投資戶、財富管理需求者誘因不大。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》修正案，規定境外資金須於申請兩年內將資金匯回專戶，得享首年8%、次年10%之優惠稅率，若進行實質投資，稅率可再減半。

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲吸引海外資金回台的同時，財政部也希望，反避稅也作為配套。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

反避稅CFC將搭配上路　會計師提醒台商資金上的安排

此外，這次海外資金匯回專法，也有通過附帶決議「受控外國公司（CFC）」，未來會搭配海外資金匯回專法落日，進而實施反避稅的政策。CFC是近年我國建立的反避稅制度，所謂CFC的制度是針對國內企業在租稅天堂擁有、並具有實質控制力的關係企業，為了避免藉由遞延課稅或規避稅負，當年的獲利即使未分配給國內母公司，也視為當年的投資收益課稅。

安永會計師事務所會計師林志翔也提醒，目前我國財政部有意於專法草案落日後，同步啟動CFC條款上路，建議台商應將CFC上路後的課稅影響納入評估，並且依據其資金來源及屬性等不同條件，評估自身資金可依循資金回台課稅解釋令或者專法草案回台。

但是林志翔也預估，隨著全球反避稅趨勢、以及免稅天堂實施經濟實質規範，因此台商在這種投資在避稅天堂也會逐漸減少。

資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛建議，台商也應著手準備因應CFC上路，境外租稅天堂公司的帳務應依據台灣認可的會計原則合規帳務紀錄，並思考委託會計師查核簽證，確保公司會計帳務品質，以配合CFC上路後的合規要求。

ET快訊
想拍少女風被嫌臉太老！她赴韓進行「史詩級」改造…正翻卻過不了
LIVE／國民黨政見會終極場　五人激戰對決國家財經議題
屈臣氏買保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬

關鍵字：海外資金匯回,資金,回台,台商,反洗錢,APG,反避稅.優惠稅率,CFC

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

暑假出國旅遊出入境現金、黃金有限額　超限須向海關申報

南亞科第2季營收季增9.41%　逐季增溫

鋼鐵業「洗產地」川普開鍘課重稅　經部：中鋼擬用他國原料

海外資金匯回專法三讀通過　會計師：企業「大咖」每年可望匯回千億元

群益全民退休組合傘型基金將開募　三種投資風格兼具

台指期閃崩　期貨業內人士：都是程式交易惹的禍！用這兩招避險

臉書虛擬貨幣Libra計畫受阻　美國國會致函要求暫停開發直到疑慮解除

遠見／直擊台灣越南印尼緬甸　供應鏈下南洋

遠見／中國製造　真的回不去了？

空姐罷工14天衝擊營運　長榮航：最新營收損失達25.1億元

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

南亞科第2季營收季增9.41%　逐季增溫

鋼鐵業「洗產地」川普開鍘課重稅　經部：中鋼擬用他國原料

海外資金匯回專法三讀通過　會計師：企業「大咖」每年可望匯回千億元

群益全民退休組合傘型基金將開募　三種投資風格兼具

台指期閃崩　期貨業內人士：都是程式交易惹的禍！用這兩招避險

臉書虛擬貨幣Libra計畫受阻　美國國會致函要求暫停開發直到疑慮解除

遠見／直擊台灣越南印尼緬甸　供應鏈下南洋

遠見／中國製造　真的回不去了？

空姐罷工14天衝擊營運　長榮航：最新營收損失達25.1億元

NCC駁「豐盟生活台」、「台灣好農購物台」2衛星頻道新設

汪建民母代父職卻罹患失智症　「她忘記我了」忍到回家路上痛哭

政見會／開場先轟蔡政府　韓國瑜：管中閔若是民進黨籍還會受辱嗎？

【英語多益通】酒駕「連坐處罰」上路英文怎麼說？

馬志翔「沒避孕」想拚2個！鳳小岳帶3歲兒逛市場風靡婆媽

日職／悶！王柏融3打數無安打提前退場　中斷連3戰安打

屏東龍捲風災損救助　違章建築不得申請

蔡英文到竹縣「愛將鄭朝方全程缺席」　立委戰讓人「看攏某」

Lala高中打3份工「錢被爸賭光」洗一次頭賺25元...手爛掉：他嫌錢很少

單線道路通了！汐止秀山路經半天搶災已可通車　侯友宜：仍需留意

林佩瑤被偷拍傻眼：拍太醜了吧！大方認愛名廚「對我很好」

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

財經熱門新聞

謝金河：南韓最大壓力來自中國大..

BMW高層：歐洲人才不買電動車

即／大樂透3.1億獎號出爐！誰..

胖手指惹禍？台指期1分鐘閃崩5..

台指期早盤突暴跌500點

台泥勇奪最熱門榜冠軍　傳產類股..

日圓賣出價跌破0.29字頭　換..

三星奧步搶台積電單　業界憂心

美國商務部：對台、韓鋼鐵加45..

中國製造　真的回不去了？

百和市值逼近300億　謝金河：..

潤寅詐貸　公股銀曝險31億餘元

日本砍斷半導體材料供應　韓企僅..

儒鴻股價站穩400元以上　董事..

更多熱門

相關新聞

儒鴻股價站穩400元以上　董事長洪鎮海為紡織業寫傳奇

台灣過去曾經是紡織王國，但隨著時間更迭，紡織業在台灣已逐漸被認定為夕陽產業。但財信傳媒董事長謝金河2日在臉書發文指出，儒鴻公司在董事長洪鎮海的帶領下，不斷超越自己，如今股價站穩400元以上，市值超過1100億。

海外資金等待回台　可望比預估多

百和市值逼近300億　謝金河：全因鄭森煤看得遠、想得深

5年內　前十大出口貨品大洗牌

台股大漲　顧立雄笑說：要感謝川普嗎？

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液慘死！

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面