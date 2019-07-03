臉書虛擬貨幣Libra計畫受阻　美國國會致函要求暫停開發直到疑慮解除

▲臉書虛擬貨幣「Libra」，因標榜能與政府法定貨幣交換而引來各界關注。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

臉書（Facebook）日前宣布，將於2020年啟用自行開發的虛擬貨幣「Libra」，因標榜能與政府法定貨幣交換而引來各界關注。周二（2）美國眾議院金融服務委員會5位議員向臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人發布公開信，要求臉書暫停開發加密貨幣Libra及其相對應的數位錢包Calibra，直到國會及監管機構完成對其全球金融體系的風險調查評估。

美國眾議院金融服務委員會主席沃特斯（Maxine Waters）上個月在臉書宣布其加密貨幣計畫數小時後，就發出聲明呼籲臉書暫緩開發，「鑒於該公司過去惹的麻煩，我要求臉書暫緩一切加密貨幣相關開發，並讓國會有機會檢視其中風險，並採取對應行動。」周二沃特斯再度公開致函祖克柏及臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）、Calibra執行長馬庫斯（David Marcus）正式對臉書提出相關要求。除了沃特斯外，金融服務委員會下屬分支委員會的4位領導人也都簽署了這封郵件。

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信函中指出，這項計畫可能會影響全球金融體系，且此服務以瑞士作為根據地，可能會與美國的貨幣政策及美元相抗衡。「這不僅為臉書超過20億的用戶帶來了嚴重的隱私、交易、國家安全和貨幣政策問題，也給投資人、消費者及更廣泛的全球經濟帶來了嚴重的隱憂。」雖然臉書已針對此項目發表了白皮書，但關於libra及Calibra的目的、定位及潛在用途及安全性的資訊不足，「暴露出巨大的風險，還缺乏明確的監管保護。」

「如果像這樣的產品及服務沒有受到適當的監管及監督，可能會危及美國甚至全球金融系統的穩定性。」沃特斯寫道，這些漏洞可能被惡意分子利用及掩蓋，「因為其他加密貨幣、交易所及錢包先前就已經發生過類似的情況。」

不僅眾議院金融服務委員會對Libra持高度懷疑，參議院銀行產業主席克拉珀（Mike Crapo）也計畫於7月16日找來馬庫斯舉行聽證會，探討Libra及其帶來的數據隱私風險。次日，沃特斯的委員會將就該項目舉行聽證會。

除此之外，包括美國經濟政策研究所（Economic Policy Institute）及美國公共利益研究集團（U.S. PIRG）等超過30個團體，也出面呼籲美國國會及監管者叫停Libra項目，「直至相關的『深刻問題』獲得解決」。據其發布於美國消費者保護組織Public Citizen上的公開信，它們認為，臉書加密貨幣不受銀行或地域的限制，可進行或匿名跨國轉賬，將會令全球洗黑錢更容易，也會使得監管機構對金融系統的監管更加困難。

對此，臉書發言人表示，希望能在接下來的聽證會回答所有相關疑慮，確保專案繼續前進，「我們期待在向前推進的過程中與立法者合作，包括在即將舉行的眾議院金融服務委員會聽證會上回答他們的問題。」