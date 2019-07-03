台指期閃崩　期貨業內人士：都是程式交易惹的禍！用這兩招避險

▲台指期今日開盤1分鐘就出現逾500點跌幅。（圖／翻攝自網路）

記者李瑞瑾／台北報導

台指期今（3）日開盤以10,735點開出，不料開盤1分鐘就出現約500點跌勢，最低一度來到10,202點，震撼市場，但行情很快又彈回正常價格。對於這次的暴跌暴漲狀況，群益期貨分析師容逸燊指出，應該是程式觸發的連鎖反應，且之後還有可能重演。

康和證券協理林倉賢解釋，上個星期股市上揚時，可能讓很多人先佈局買盤，包括下程式交易單，也就是預先設定買賣價，由電腦來執行，通常，為了降低風險，程式交易單也會設定停損點，當盤勢不如原先預期，就會觸動停損，程式直接執行賣出停損。

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而這樣的程式交易單，往往也會造成盤勢助漲助跌效果，因為大漲，就會引發放空的單子強制回補，反而幫助漲勢；相反地，一旦盤勢大跌，買多的單子就會強制賣出停損，形成助跌，類似滾雪球的效應。

以今天的盤勢來說，盤前的消息是目前正值除權息旺季，加權指數會蒸發約17點，另一個消息是台積電部分訂單被三星搶走、加上昨晚摩根士丹利發表一篇大立光賣出的報告。

林倉賢說明，當市場看到前述利空消息，導致指數跌得比較深，有些買單就會撒退，或是買單掛得比較少，而剛好大盤跌勢，又觸碰到程式交易的停損點，於是程式不斷執行賣出，造成台指期越殺越低，瞬間急跌。

期貨選擇權投資人該如何避免受到盤勢振動影響？林倉賢提醒，預備更多的本金、保證金，是一種降低風險的方法，將當月累積漲幅當成最大彈性，以免在指數一來一往當中，被強制斷頭出場。

容逸燊則建議，散戶程式交易者，應該避開開盤前1至2分鐘，市場掛價量不多的時間，避免出乎意料的事件。