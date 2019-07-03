不玩先進製程後　聯電旗下創投積極評估綠能、生醫事業

▲聯電參與科技部的REAL產學合作計畫。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

台灣晶圓代工二哥聯電今（3）日表示，旗下的聯電創投（UMCC）近期積極評生技醫療產業和綠能兩大產業，並贊助清大研究團隊研發出能「預防疾病的晶片」，這也是聯電首度表示對生技醫療感興趣，並且將進一步評估跨足生技醫療產業。

聯電參與科技部的REAL產學合作計畫，自去年起贊助近200萬元獎學金給清華大學電子工程學系的陳新教授團隊，該團隊成功將多通道的神經活動紀錄、神經刺激及無線資料與電力傳輸等功能整合成一單一微型化晶片系統。

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透過植入晶片和體外無線診療控制器，能有效降低電擊植入腦深層的手術困難度和風險，透過體外控制器就可自動學習判讀腦部異常的神經活動，達到個人化及精準的腦神經調控。預期未來可改善帕金森氏症的治療，更可應用於失智症、憂鬱症、止痛等神經疾病醫療

聯電先進技術開發元件處協理鄭子銘表示，聯電從去年開始贊助此計畫，主要原因有兩個，其一是回饋，透過贊助鼓勵學生多念博士，因為近年來學生念博士班的意願降低，而企業對博士班需求越來越大。

另一部分，則是發現生意的機會。鄭子銘表示，聯電前幾年已經對外宣布，不再做先進半導體的深度開發，所以往橫向再看，能源（綠能） 和生醫都是在積極評估的兩個領域，但目前還沒有進一步達事業群編制 或者到新事業的評估階段。

鄭子銘表示，這項技術是叫做RF-chip應用，在技術上聯電是完全可以掌控的；但再實際應用上，這樣的晶片植入人體，就會發生從醫學法律的問題，這也是半導體進入生醫需要被討論的重要議題。

除了贊助博士生，聯電也提供陳新團隊製造晶片，相關製程、產線、設備等使用，全部免費。

▼清華大學電子所教授陳新。（圖／科技部提供）

▼不玩先進製程後，聯電旗下創投積極評估生醫產業。（圖／資料照）