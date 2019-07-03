大量解僱潮再起？　勞動部：個別企業經營或單一產業困境

▲根據統計，今年1至5月與去年同期相較，大量解僱人數雖有增加，但家數下降1成。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

大量解僱潮再起？勞動部今（3）日說明，今年以來大量解僱人數雖然有增加，不過通報家數年減1成，特別是集中在華映、茂迪等廠商，皆為個別企業經營問題或單一產業困境，因此尚未出現普遍性的大量解僱情形。

根據勞動部統計，今年1至5月與去年同期相較，大量解僱人數雖有增加，但家數下降1成。解僱人數集中在華映、嘉聯益、茂迪等廠商，若扣除此3家解雇人數，整體解雇人數與去年同期大量解僱人數差距不大。

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勞動部表示，華映長期財務不佳未能順利增資、嘉聯益因訂單來源大幅下滑，而茂迪則是受全球太陽能產業不振影響，皆為個別企業經營問題或單一產業困境，並無普遍性的大量解僱情形。

此外，近期接連發生高雄大八飯店因財務周轉不靈停業、太陽能產業的益通光能，以及BOT契約爭議的大鵬灣開發公司等大量資遣案，同樣也是屬於個別企業經營狀況不佳。

對於遭大量資遣的勞工，勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，在資遣之前，將會主動配合廠商作業時間進廠說明及宣導，並提供求職服務、協助失業勞工再就業，但若勞工無法順利轉職，也將協助辦理失業給付。

以華映公司大量解僱勞工案為例，截至目前已離職730人，勞動部於4月間辦理了3場失業給付及就業服務措施說明會，並結合18家廠商提供2,527個職缺供其轉職，另外受理481人申請失業給付。