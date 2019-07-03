LINE Pay展開「跨境支付服務」　攜手PAYCO啟動「全球聯盟計畫」

▲LINE Pay攜手PAYCO啟動「全球聯盟計畫」。（圖／LINE pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（3）日宣布，攜手隸屬NHN PAYCO公司的行動支付服務PAYCO，讓2家行動支付平台開啟跨境服務，並已經完成簽署合作備忘錄，未來日本、台灣、泰國的LINE Pay用戶到韓國時，就可利用LINE Pay在韓國境內與PAYCO合作的實體店家消費。

LINE Pay與PAYCO未來將共享雙方串接的店家與行銷資源，讓2家行動支付平台開啟跨境服務，不僅日本、台灣、泰國的LINE Pay可以在韓國PAYCO的線下商店使用，PAYCO的用戶也能在日本、台灣和泰國的LINE Pay合作店家直接消費，展開跨境支付服務。

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同時，PAYCO用戶來台洽商、觀光旅遊，都可使用LINE Pay結帳消費，讓台灣商戶也能吸引更多韓國觀光客到店消費，而且LINE Pay日前也與韓國Naver Pay宣布合作，讓Naver Pay用戶可在支援LINE Pay與LINE Pay一卡通付款店家進行交易，未來也有機會導入台灣市場。

LINE Pay 台灣董事長丁雄注表示，最近出境觀光的台灣、日本以及韓國的旅客穩定成長，而日、韓兩地來台的旅客也逐年上升，因此LINE Pay為了滿足境外交易的需求，正在積極與全球支付業者建立合作。

丁雄注表示，LINE Pay在台灣不僅與一卡通合作，並與NHN PAYCO、Naver Pay等夥伴攜手擴展行動支付場域，依循台灣主管機關的規範，規劃境外交易服務，期望為用戶實現更多元便利的跨境支付體驗，以推動無現金化社會為目標，將LINE Pay打造成亞洲最大的行動支付平台。