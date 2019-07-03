凱擘逼近「防壟斷」市佔1/3紅線　豐盟進軍花蓮將開聽證會



▲凱擘MSO旗下「豐盟有線電視」申請擴區經營到花蓮縣。(圖／鏡週刊)



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會（NCC）3日決議，凱擘MSO旗下豐盟有線電視申請擴區經營到花蓮縣，為釐清營運計畫變更否符合相關法規，以及考量並判斷該公司能否增進或維持整體之市場競爭、消費者權益及其他公共利益等因素，將召開聽證會以廣納各界意見。這也是NCC決定開放有線電視申請跨區經營以來，首次需舉辦聽證會的個案。



NCC平台事業管理處代處長蔡國棟表示，有線電視用戶的法定市佔率三分之一，任何有線系統都不能超過這條紅線，目前凱擘+台固+花蓮用戶達到165.4萬戶，市佔是32.8%，非常接近三分之一。NCC因而對此案採取最高規格，蔡國棟強調，聽證會最重要的目的之一，就是要釐清凱擘MSO市佔率是否已超過法令限制的三分之一，以及是否兼顧當地用戶權益，這些都是要考量重點。



▲年代集團董事長練台生，目前也是花、東地區有線電視系統獨家經營者。(資料照片／東森新聞提供)



另一方面，不論是頻道代理、台北市有線電視系統經營，凱擘集團蔡明忠都與年代集團練台生形成競爭關係，目前練台生在花東地區也是有線系統獨家經營局面，凱擘意欲進軍「本大利薄」的花蓮，被外界解讀是直接衝著練台生而去，搶地盤意味濃厚，因而引起業界高度關注。

根據NCC今年第一季的最新統計數字，富邦集團蔡明忠旗下的凱擘、台固2大有線電視系統MSO(多系統經營者Multiple System Operator)，凱擘有12個有線系統合計104萬4806戶，占有率：20.72％，台固有5個有線系統合計55萬5512戶，占有率：11.02％，2大MSO全計160萬戶，市佔31.74。



NCC合計凱擘+台固+花蓮縣現有訂戶，合計數字則是165.4萬戶，以此換算全國市佔是32.8%，不論是最新數字，或是N加上花蓮現有用戶數字，都相當逼近有線電視法「防壟斷」規定的市佔三分之一紅線。NCC的高規格處理，包括拉長了審查時間超過一年，檢視蔡明忠實質控制的凱擘+台固MSO總戶數市佔是否超過全國1/3？以及頻道與平台經營垂直整合的市佔上限四分之一都被嚴格檢視。