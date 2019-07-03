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中美貿易戰談談又打打　富邦金示警：下半年全球經濟有3大風險

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▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰邊談邊打，富邦金示警，下半年全球經濟將面臨3大風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

G20川習會日前順利落幕，中美貿易戰重啟談判，不過富邦金控首席經濟學家羅瑋今（3）日示警，全球金融市場下半年波動幅度恐加劇，預期將會面臨3大風險，以外貿出口為主或與大陸經濟連動度較高的國家將首當其衝，而體質較差的新興市場國家會承受到較大壓力。

中美貿易戰在G20高峰會後暫時休兵，美國聯準會（Fed）與歐洲央行先後釋出寬鬆貨幣政策訊號，推升全球股市、債市、原物料出現同步上揚，S&P 500指數還創下歷史新高。

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不過，貿易對峙情勢持續，從貿易戰轉為科技戰，全球主要央行將被迫推動寬鬆貨幣政策，加上各國經濟放緩，下半年金融市場的波動風險也將急速上升，羅瑋分析主要有3大風險，包括全球貿易戰進一步擴大、美國經濟穩健成長態勢出現轉變以及大陸經濟進一步放緩。

羅瑋指出，儘管儘管美中雙方恢復談判，但短期內仍難出現具體進展。對美國而言，除了加徵關稅外，也有許多手段可對大陸進一步施壓，包括對關鍵技術的出口管制，防堵大陸技術發展等。此外，美歐跟美日的貿易談判是另一戰線，雖然川普表示要延後6個月再考慮是否對進口汽車加徵關稅，但也為未來談判埋下不確定因素。

▲▼富邦金控首席經濟學家羅瑋（左）、富邦投顧董事長蕭乾祥（中）、富邦銀行資深協理曠嶽慶（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

▲富邦金控首席經濟學家羅瑋（左）、富邦投顧董事長蕭乾祥（中）、富邦銀行資深協理曠嶽慶（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

再者是美國穩健成長動能恐出現改變，美國這一波經濟復甦從2009年7月到現在已歷時121個月，創下二次大戰以來最長的繁榮時期。不過，現今貿易戰的緊張情勢攀升，影響企業投資與民眾消費意願，後續還有何種成長動能維持經濟增長。

羅瑋分析，帶動美國經濟成長最主要的3個動能為房市、車市跟基本消費。現在美國房市跟車市都已出現疲態，對經濟成長的貢獻度下滑；就勞動就業市場來看，雖然3.6%失業率為近50年來新低，但今年前5個月新增就業平均人數只有16.4萬人，也是過去5年來最低水準。若美國勞動就業市場再出現變化，加上關稅稅率提高，將影響美國民眾消費力，使美國經濟成長趨緩。

最後是大陸在貿易戰的壓力之下，內需消費增速一路下降，外貿出口表現同樣疲軟，車市已經連續十一個月出現負成長，固定資產投資增長的速度也不如預期。在此狀況之下，若中國經濟成長進一步放慢，將會對亞洲周邊國家、歐洲造成相當程度的外溢效果，因此提醒投資人須提高警覺。

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關鍵字：富邦金,貿易戰,G20,科技戰,聯準會,金融市場

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