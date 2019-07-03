創投機構警告：美阻礙陸科技發展　終危害自家晶片業

▲中國大陸推動本土半導體產業，發展自家人才與技術，最終恐危害美國半導體產業。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

中美貿易戰逐漸轉變為科技角力，在美國步步威脅下，中國大陸企業正試圖推動自家的半導體產業。專家表示，中國大陸推動本土半導體產業，發展自家人才與技術，最終恐危害美國半導體產業。

CNBC報導，總部位於北京的創投機構MSA Capital管理合夥人Ben Harburg表示，中美貿易戰正刺激陸企轉向開發自己的晶片，「在不依賴美國晶片、操作系統的情況下，大量資金及人才將投入技術自主，和建立平行的生態系統。」

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正是中美間貿易紛爭逐步延伸至科技戰之際，創造了中國大陸對自家晶片的需求。在此之前，這樣的需求並不存在，因為以往大陸晶片業雖有政府資金補助，但人們總會認為還有美國晶片可以罩。如今「儘管目前業界對於沒有美國晶片的代替品感到絕望，但事情已經發生了變化。」MSA Capital現在的投資主力專注在中國大陸的核心技術，如晶片、人工智慧，及毋需依賴美國晶片的陸企。

Harburg表示，中國大陸本土半導體產業可能會對美國晶片製造商奏長傷害，因為大陸不僅在國內推廣自家晶片，還會向其他市場銷售。「像蘋果這樣的公司，在價格上把自己定位於非洲市場之外。因此，若美國晶片不會出口非洲，那大陸晶片很可能會隨著手機進入非洲銷售。」他也補充道， 大陸科技製造商的銷售對象，也開始針對小型城市的消費者。

上個月，華為遭美國列入出口黑名單，而其零組件供應商及Google、微軟等軟體合作夥伴也紛紛表態暫停與其合作。不過美國總統川普日前在G20峰會上同意重啟貿易談判，並允許美企繼續向華為供貨。但白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示「這不是大赦」，他說，商務部將在銷售產品普遍可得的情況下，准許一些暫時性的額外許可。