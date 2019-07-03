百威英博啟動亞太區98億美元上市案！金額超過Uber　今年最大IPO籌資

▲百威英博（Anheuser-Busch InBev）亞太業務計畫至香港上市IPO。圖為百威英博CEO布里托（Carlos Brito）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

全球最大的啤酒製造商百威英博（AB InBev）安排亞太業務至香港上市，計畫透過股票首次公開發行（IPO）募資98億美元（約新台幣3050億元）。根據路孚特（Refinitiv）數據，如果屬實，那麼百威英博將超過叫車服務商優步（Uber）籌資81億美元（約新台幣2520億元）的IPO，可望為今年迄今全世界最大的IPO。

根據路透社得知的條款清單，內容指出，百威亞太控股有限公司（Budweiser Brewing Company APAC）計畫在7月11日在紐約宣布此次IPO的定價，7月19日在香港掛牌交易，準備透過IPO出售16億股新股，每股發行價區間約在5.13美元到6.02美元（約新台幣160元至187元）之間。

請繼續往下閱讀...

若不含超額配售選擇權，百威亞太控股有限公司募資金額將落在83億美元至98億美元（約新台幣2582億元至3050億元）之間，並讓百威啤酒市值最高達637億美元（約新台幣1兆9819億元）。

百威亞太控股IPO將幫助母公司百威英博減少巨額債務，也能自行在亞太地區進行收購，擴展業務版圖。百威亞太控股在該地區的主要市場為中國、澳洲、韓國、印度和越南。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。