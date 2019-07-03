富邦投顧董事長：川習會未造成實質變化　下半年電子產業「旺季不旺」

▲ 富邦金控首席經濟學家羅瑋（左）、富邦投顧董事長蕭乾祥(中)、富邦銀行資深協理曠嶽慶。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美中對抗使得全球景氣烏雲罩頂，雖在川習會後氣氛緩和，但仍存在許多不確定性，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，川普在川習會的妥協其實「一點變化都沒有」，並針對下半年投資趨勢表示，下半年台灣電子股可能會出現「旺季不旺」。

美國今年將對中國大陸2,000億美元商品課徵25%關稅，除了科技產品之外，將開始影響到消費性產品，相關的美國商品進口成本上揚，將影響消費者購買意願，也必然影響企業獲利與經濟發展。此外，華為事件對美國本土的大型科技公司影響很大，科技戰、貿易戰都影響到了整個供應鏈，美國市場需求會因關稅價格造成上揚，導致消費者意願減少。

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台灣方面，去年11月起台灣的外銷出口金額便呈現衰退，到今年第二季仍未改善。由於中國大陸和美國是台灣最大的兩個外銷出口地區，美中貿易對撞，對台灣的外貿出口影響甚巨，連帶台灣以出口為主的電子股獲利亦自去年第四季開始下滑。

雖川習會中，川普同意讓華為繼續購買美國零組件，蕭乾祥表示，雖然是釋出重回談判桌的善意，但這協議結果其實「一點變化都沒有」，因仍舊禁止「有安全疑慮」的零組件出貨，5G等相關技術所需的重要零件仍在限制之內，因此全球半導體市場依舊會呈現衰退趨勢，而針對下半年半導體市場的預測，他認為，因華為事件當時拉貨已經拉出來了，再加上全球半導體市場環境不佳，第三季台灣電子股可能出現「旺季不旺」。