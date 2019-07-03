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台指期瞬崩跌5百點...觸動穩定措施退單8萬餘筆 　期交所確認非「胖手指」誤觸

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲台指期今天開盤一度觸及10,202點，瞬間出現500餘點跌幅，觸發動態價格穩定機制。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

台指期今（3）開盤不久一度觸及10,202點，瞬間暴跌逾500點，期貨商研判應是胖手指導致錯單。期交所總經理黃炳鈞對此表示，今天已啟動動態價格穩定機制，經查後買賣價格正常下跌，確定不是胖手指誤觸。

台指期今天8點45分開盤，以10,735點開出，不料到8點46分時出現逾500點跌幅，最低一度來到10,202點，使得開盤後成交價及委託價持續下跌，導致台股期貨動態價格機制的基準價也跟著往下移。

請繼續往下閱讀...

期交所表示，台股期貨動態價格機制的基準價在8時46分01秒自10700餘點持續下跌，於8時46分07秒跌至10500餘點，並持續至8時46分09秒；8時46分09秒時，較大買賣委託進入，成交價及委託價下移至10,300點上下，台股期貨動態價格機制的基準價因而下移至約10,300點，該時點的買賣成交價落於此價位附近，因此形成較大跌點。

不過，自8時46分15秒成交價及委託價逐步上升，約8時46分19秒許，成交價及委託價回升10670點附近。

期交所指出，交易系統運作一切正常，動態價格穩定措施也同步正常運作，初步了解台股期貨、小型台指期貨及台指選擇權共8萬餘筆委託退單。

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關鍵字：台指期,期貨,胖手指,期交所

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