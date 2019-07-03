鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑

▲鴻海教育基金會首場「AI人工智慧」講座前進北一女。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

人工智慧教育刻不容緩，鴻海教育基金會創辦人郭台銘積極推廣AI教育，自掏腰包出版《人工智慧導論》，今（3）日率先前進北一女展開校園推廣，舉辦首場的「AI人工智慧」講座，並預告北一女將在108學年度新學期採用「人工智慧導論」為多元選修輔助教材。

《人工智慧導論》是台灣第一本以高中學生為對象的人工智慧教科書，首場「AI人工智慧」講座，邀請到臺灣師範大學電機系賴以威、臺灣大學資工系張智星、交通大學電子系鄭文皇等人工智慧專家教授擔任講師，介紹包括「AI影子裡的數學」、「洗耳恭聽的AI」、「AI如何看圖說故事」等單元。

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▲鴻海工業大數據辦公室主任高虹安介紹AI教育計畫。（圖／記者姚惠茹攝）

鴻海教育基金會「Foxconn.AI 鴻海人工智慧教育」計畫主持人、鴻海工業大數據辦公室主任高虹安說，「人工智慧導論」的特色就是用淺顯易懂的方式闡述人工智慧理論基礎，並為讀者說明未來人工智慧的發展趨勢，不僅獲得教育部肯定，並與科技部交流，確保內容與產業無縫接軌。

鴻海工業互聯網學院副院長吳信輝首先秀出一張2018年7月由郭台銘親手簽名的批示，指出因應AI大浪來襲，要求鴻海不只是培養公司員工，也應該為台灣貢獻、從教育著手，將人工智慧帶入台灣，而這也是《人工智慧導論》這本書的出版緣起。

吳信輝以自身為例，小時候被爸媽叮嚀「長大要讀書、不要做黑手」，帶出鴻海應用人工智慧在生產製造領域，利用智慧製造的機械人與機器手臂，透過無線網路讓機器人之間彼此溝通，「手工要花3天的工作，改由機器來做，只需要1天」，證明人工智慧能夠創造價值。

▲臺灣師範大學電機系賴以威演說「AI影子裡的數學」。（圖／記者姚惠茹攝）

人工智慧模仿人類做決策，人們在做決定的時候常常使用直覺，而電腦做決策的時候卻是根據數學，因此賴以威先以2018年的台北市長選舉為例，說明如何用數學提前開票，也就是在開票前的5個小時，就預估到柯文哲陣營能領先3100票，最後柯文哲贏3254票，誤差僅百分之2。

賴以威解釋，自己只用到國小數學「除法」，利用已開票的開票所候選人得票率，推估尚未開票的開票所的候選人得票率，並呼籲同學在認識人工智慧之前，先培養「對數學的直覺理解能力」，數學是很有用的工具，能幫助做決策更精準、更正確。

▲臺灣大學資工系張智星談「洗耳恭聽的AI」。（圖／記者姚惠茹攝）

張智星則是在現場播放不同音高的聲音，來測試現場同學的年紀，年紀越大、可聽見聲音的頻率範圍越窄，並開玩笑說「或許可以透過語音辨識的原理，透過發出特定頻率的聲音，發明一種能驅趕年輕人的工具」。

張智星說，人工智慧透過將聲音轉換為有規律、上下震動、有週期性的波形，使電腦能夠理解，實際應用包括語音命令、關鍵詞偵測、聽寫、對話等，期待未來同學能應用人工智慧工具，發掘更多有趣的發明。

▲交通大學電子系鄭文皇談「AI如何看圖說故事」。（圖／記者姚惠茹攝）

除了數學、聲音，影像也是人工智慧的重要應用，鄭文皇以自駕車的原理來舉例，在車子前方放置一台相機，擷取道路上拍攝到的照片，透過電腦視覺的技術，在照片中辨識出物品、位置，把人能夠讀懂的訊息，轉換成電腦能夠分析的元素，就能實現自動駕駛。

鄭文皇笑說，電腦視覺的研究沒有大家想像的這麼困難，透過認識人工智慧，期待同學未來能發想出類似「把妹軟體」、「老照片寶可夢」這類以人為本的電腦視覺應用。

此外，鴻海教育基金會同步將工業大數據辦公室自行開發的線上「AI互動體驗平台」，協同台大電機系葉丙成教授一同開發的「線上影音教學互動平台Fácil」開放高中老師、學生作為自學的系統性學習資源，並在暑假開辦種子師資培訓課程、高中人工智慧工作坊營隊等線下推廣活動，為台灣的人工智慧教育播下希望的種子。

▲鴻海工業互聯網學院副院長吳信輝介紹AI課程平台「AI如何看圖說故事」。（圖／記者姚惠茹攝）