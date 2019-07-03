　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鴻海「AI大數據中心」前進北一女　「人工智慧教育」校園推廣開跑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海教育基金會首場「AI人工智慧」講座前進北一女。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

人工智慧教育刻不容緩，鴻海教育基金會創辦人郭台銘積極推廣AI教育，自掏腰包出版《人工智慧導論》，今（3）日率先前進北一女展開校園推廣，舉辦首場的「AI人工智慧」講座，並預告北一女將在108學年度新學期採用「人工智慧導論」為多元選修輔助教材。

《人工智慧導論》是台灣第一本以高中學生為對象的人工智慧教科書，首場「AI人工智慧」講座，邀請到臺灣師範大學電機系賴以威、臺灣大學資工系張智星、交通大學電子系鄭文皇等人工智慧專家教授擔任講師，介紹包括「AI影子裡的數學」、「洗耳恭聽的AI」、「AI如何看圖說故事」等單元。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海工業大數據辦公室主任高虹安介紹AI教育計畫。（圖／記者姚惠茹攝）

鴻海教育基金會「Foxconn.AI 鴻海人工智慧教育」計畫主持人、鴻海工業大數據辦公室主任高虹安說，「人工智慧導論」的特色就是用淺顯易懂的方式闡述人工智慧理論基礎，並為讀者說明未來人工智慧的發展趨勢，不僅獲得教育部肯定，並與科技部交流，確保內容與產業無縫接軌。

鴻海工業互聯網學院副院長吳信輝首先秀出一張2018年7月由郭台銘親手簽名的批示，指出因應AI大浪來襲，要求鴻海不只是培養公司員工，也應該為台灣貢獻、從教育著手，將人工智慧帶入台灣，而這也是《人工智慧導論》這本書的出版緣起。

吳信輝以自身為例，小時候被爸媽叮嚀「長大要讀書、不要做黑手」，帶出鴻海應用人工智慧在生產製造領域，利用智慧製造的機械人與機器手臂，透過無線網路讓機器人之間彼此溝通，「手工要花3天的工作，改由機器來做，只需要1天」，證明人工智慧能夠創造價值。

▲鴻海「AI大數據中心」前進北一女　「人工智慧教育」校園推廣開跑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲臺灣師範大學電機系賴以威演說「AI影子裡的數學」。（圖／記者姚惠茹攝）

人工智慧模仿人類做決策，人們在做決定的時候常常使用直覺，而電腦做決策的時候卻是根據數學，因此賴以威先以2018年的台北市長選舉為例，說明如何用數學提前開票，也就是在開票前的5個小時，就預估到柯文哲陣營能領先3100票，最後柯文哲贏3254票，誤差僅百分之2。

賴以威解釋，自己只用到國小數學「除法」，利用已開票的開票所候選人得票率，推估尚未開票的開票所的候選人得票率，並呼籲同學在認識人工智慧之前，先培養「對數學的直覺理解能力」，數學是很有用的工具，能幫助做決策更精準、更正確。

▲鴻海「AI大數據中心」前進北一女　「人工智慧教育」校園推廣開跑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲臺灣大學資工系張智星談「洗耳恭聽的AI」。（圖／記者姚惠茹攝）

張智星則是在現場播放不同音高的聲音，來測試現場同學的年紀，年紀越大、可聽見聲音的頻率範圍越窄，並開玩笑說「或許可以透過語音辨識的原理，透過發出特定頻率的聲音，發明一種能驅趕年輕人的工具」。

張智星說，人工智慧透過將聲音轉換為有規律、上下震動、有週期性的波形，使電腦能夠理解，實際應用包括語音命令、關鍵詞偵測、聽寫、對話等，期待未來同學能應用人工智慧工具，發掘更多有趣的發明。

▲鴻海「AI大數據中心」前進北一女　「人工智慧教育」校園推廣開跑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲交通大學電子系鄭文皇談「AI如何看圖說故事」。（圖／記者姚惠茹攝）

除了數學、聲音，影像也是人工智慧的重要應用，鄭文皇以自駕車的原理來舉例，在車子前方放置一台相機，擷取道路上拍攝到的照片，透過電腦視覺的技術，在照片中辨識出物品、位置，把人能夠讀懂的訊息，轉換成電腦能夠分析的元素，就能實現自動駕駛。

鄭文皇笑說，電腦視覺的研究沒有大家想像的這麼困難，透過認識人工智慧，期待同學未來能發想出類似「把妹軟體」、「老照片寶可夢」這類以人為本的電腦視覺應用。

此外，鴻海教育基金會同步將工業大數據辦公室自行開發的線上「AI互動體驗平台」，協同台大電機系葉丙成教授一同開發的「線上影音教學互動平台Fácil」開放高中老師、學生作為自學的系統性學習資源，並在暑假開辦種子師資培訓課程、高中人工智慧工作坊營隊等線下推廣活動，為台灣的人工智慧教育播下希望的種子。

▲鴻海「AI大數據中心」前進北一女　「人工智慧教育」校園推廣開跑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海工業互聯網學院副院長吳信輝介紹AI課程平台「AI如何看圖說故事」。（圖／記者姚惠茹攝）

ET快訊
宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」
中職／桃猿宣布轉賣　劉玠廷一封信向球迷致歉
短裙馬尾按摩師「零死角服務」！她在旁氣炸：腿開開坐我男友身上

關鍵字：鴻海,富士康,AI大數據中心,北一女,人工智慧教育

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

股王大立光跌逾5%　台股今下跌121點收10,743點

三星奧步搶台積電單　業界憂5奈米也砍價

中職／接手Lamigo桃猿？　新光金：只是支持體育的廣告贊助商

富邦投顧董事長：川習會未造成實質變化　下半年電子產業「旺季不旺」

台指期瞬崩跌5百點...觸動穩定措施退單8萬餘筆 　期交所確認非「胖手指」誤觸

鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑

音樂祭票價為何居高不下？　經濟學家說是一種「鮑莫爾成本病」

科技部REAL計畫兩年投3.9億元　博士生月領業界七成薪水

雲端最有錢／月光族大翻身　錢進美國8年滾出千萬

高鐵攜手工研院、台車「國車國造」　搶攻700億軌道商機

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

股王大立光跌逾5%　台股今下跌121點收10,743點

三星奧步搶台積電單　業界憂5奈米也砍價

中職／接手Lamigo桃猿？　新光金：只是支持體育的廣告贊助商

富邦投顧董事長：川習會未造成實質變化　下半年電子產業「旺季不旺」

台指期瞬崩跌5百點...觸動穩定措施退單8萬餘筆 　期交所確認非「胖手指」誤觸

鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑

音樂祭票價為何居高不下？　經濟學家說是一種「鮑莫爾成本病」

科技部REAL計畫兩年投3.9億元　博士生月領業界七成薪水

雲端最有錢／月光族大翻身　錢進美國8年滾出千萬

高鐵攜手工研院、台車「國車國造」　搶攻700億軌道商機

快訊／館長接受練喻軒邀戰！發文：小兄弟我們來一場、一毛錢都不收

「人氣夯冰」稱霸！全聯3.5個月爆賣近500萬支　義美太妃糖新冰報到

中職／桃猿宣布轉賣　能否破俊國熊5.27億轉賣費成話題

網紅「政哥」臉書嗆輸贏！　惡煞衝他家潑漆砸冥紙…叫囂破壞

想問芒果怎麼賣？　轉頭看...奇異果老闆「顧店顧到睡著」

Octavia前5個月免繳錢開到飽　台灣Skoda推購車「勝利專案」

神話玟雨爆「酒後猥褻女子」還有藝人在場　前進發聲力挺：相信哥！

贈票／新生代神曲製造機　巴茲7月攻台首唱

中職／桃猿轉賣沒通知聯盟　馮勝賢震驚

擄鴿集團設漫天大網　沒抓到「鴿」先吊住保育類「遊隼」

財經熱門新聞

謝金河：南韓最大壓力來自中國大..

即／大樂透3.1億獎號出爐！誰..

台指期早盤突暴跌500點

胖手指惹禍？台指期1分鐘閃崩5..

BMW高層：歐洲人才不買電動車

日圓賣出價跌破0.29字頭　換..

台泥勇奪最熱門榜冠軍　傳產類股..

百和市值逼近300億　謝金河：..

潤寅詐貸　公股銀曝險31億餘元

美國商務部：對台、韓鋼鐵加45..

儒鴻股價站穩400元以上　董事..

專家：世界將分裂成2大高科技體..

台指期早盤驚跌500點　期交所..

郭台銘為何敢喊出六歲以下國家養..

更多熱門

相關新聞

校園針孔偷拍4年　台大北一女都淪陷

張姓男子涉嫌潛入台大、北一女校園廁所，裝針孔偷拍女性如廁，直到2017年被台大清潔人員發現報警，檢警從他電腦內發現上百人如廁畫面，被他依照外表按等級分資料夾存放，台北地檢署3日依妨害秘密等罪將張男起訴。

電子三雄全數開低　台股今以10,793點開出、下跌72點

台股小幅震盪　終場下跌30點收10,865點

中美貿易戰緩和　台股小跌17點以10,878點開出

鴻海除息日揭曉！郭台銘配息進帳53.5億元　劉揚偉262萬元入袋

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被騙2億

即／白宮召回副總統　專機空中折返

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面