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音樂祭票價為何居高不下？　經濟學家說是一種「鮑莫爾成本病」

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▲▼音樂祭,演唱會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲過去40年來，美國音樂祭和演唱會門票價格出現「爆炸式增長」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

參加音樂祭愈來愈昂貴。在加州舉辦的科切拉音樂節（Coachella）為期3日，今年的門票價格為429美元（約新台幣1.3萬元）；英國格拉斯頓柏立當代表演藝術節（Glastonbury Festival）票價253英鎊（約新台幣1.01萬元）；下個月將於美國芝加哥舉辦的Lollapalooza音樂節門票售價340美元（約新台幣1.06萬元），VIP票價更達2200美元（約新台幣6.8萬元）。

加上參與音樂祭的食宿、交通成本，對於許多音樂愛好者來說，參加一場音樂祭所需的花費，佔他們每月薪資的很大一部分。為什麼音樂祭的票價會如此高昂？經濟學家以「鮑莫爾成本病」（Baumol' s Cost Disease）來解釋這種現象。

請繼續往下閱讀...

美國已故經濟學家克魯格（Alan Krueger）在其著作《搖滾經濟學》（Rockonomics）中寫道，過去40年來，美國音樂祭和演唱會門票價格出現「爆炸式增長」。據演唱會數據追踪器Pollstar的數據，美國演唱會的平均票價從1981年的12美元增長至2017年的64美元。但若票價與通貨膨脹一致，現今的演唱會票價應只有目前售價的一半。

▼美國演唱會門票價格上漲速度快於通貨膨脹。（圖／取自Quartz）

▲▼美國演唱會門票價格上漲速度快於通脹。（圖／取自Quartz）

克魯格表示，演唱會票價高漲可以「鮑莫爾成本病」解釋。美國經濟學家鮑莫爾（William Baumol）於1967年的論文中提出「鮑莫爾成本病」，用以解釋現代經濟的眾多領域為何呈現生產力成長停滯的現象－－當生產力無法提升時，單位售價將因成本而更加昂貴。舉例來說，過去50年來，製造業已變得更有效率，但教育與醫療卻沒有。這使得大學債務及醫療帳單的支出佔典型收入者支出比例愈來愈高，而家庭用品及衣物方面的支出則相對減少。

演唱會及音樂祭等現場音樂表演就是一個生產力尚未提升的領域，像保羅麥卡尼（Paul McCartney）就仍需耗費很多時間來演唱他過去的經典熱門歌曲。克魯格指出，因為喇叭與麥克風的改進，使得現場演唱的效率較過去更好，但仍不足以使演唱會的票價出現有意義的改變。

另外，這也同樣解釋了音樂祭為何愈來愈普及。克魯格稱，音樂祭讓藝術家可以分擔工作人員、燈光及維安費用。每多一場演出就可讓成本更低，這是音樂祭用提高演出者生產力的優雅方式，而其結果將會使觀眾的票價更加便宜。

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關鍵字：音樂祭,演唱會,鮑莫爾成本病,克魯格,搖滾經濟學

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