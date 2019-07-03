科技部REAL計畫兩年投3.9億元　博士生月領業界七成薪水

▲科技部REAL產學合作計畫成果發表。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

科技部今（3）日舉行REAL（Academia-Industry Research Alliance Project）產學計畫成果發表。REAL計畫自2017年推動，科技部扮演媒合（match）的角色，推動產業界合作，台積電、聯發科、聯電等半導體大咖都參與，兩年下來累計贊助了124位博士，補助經費超過1.6億元，來自業界的投資更超過2.3億元，等於是「科技部投資1元，業界就投資2元」，合計兩年來投入3.9億元。

科技部長陳良基表示，其實這計畫更早2015年的時候，鈺創科技董事長盧超群提出這計畫，也讓他看到產業界有技術領導人才的需求，希望協助博士生在科研過程，每個月能夠有比較高的薪資，業界出兩萬，科技部和教育部各搭配一萬，是計畫的精隨，除了學生有熱情，但也要有實質肯定。

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陳良基表示，目前還有30幾家廠商繼續支持此計畫，未來期許行政部門在搭配上會更加靈活，只要產業力道還在，行政機關會更靈活。但目前一年40個人次的補助，依照台灣半導體的能量，應該參與人次能再更增加。

科技部次長許有進表示，給博士生的實質補助等於月領6萬，已占業界薪資水準的七成。

許有進表示，這項是少數的End-to-end、前瞻技術落地到應用，是全世界第三大半導體輸出國，尤其進入AIOT時代，半導體更不可或缺 ，這個計畫勝逢其時。

▼科技部長陳良基。（圖／記者周康玉攝）