　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

科技部REAL計畫兩年投3.9億元　博士生月領業界七成薪水

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼科技部產學合作，鈺創科技董事長盧超群，科技部長陳良基。（圖／記者周康玉攝）

科技部REAL產學合作計畫成果發表。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

科技部今（3）日舉行REAL（Academia-Industry Research Alliance Project）產學計畫成果發表。REAL計畫自2017年推動，科技部扮演媒合（match）的角色，推動產業界合作，台積電、聯發科、聯電等半導體大咖都參與，兩年下來累計贊助了124位博士，補助經費超過1.6億元，來自業界的投資更超過2.3億元，等於是「科技部投資1元，業界就投資2元」，合計兩年來投入3.9億元。

科技部長陳良基表示，其實這計畫更早2015年的時候，鈺創科技董事長盧超群提出這計畫，也讓他看到產業界有技術領導人才的需求，希望協助博士生在科研過程，每個月能夠有比較高的薪資，業界出兩萬，科技部和教育部各搭配一萬，是計畫的精隨，除了學生有熱情，但也要有實質肯定。

請繼續往下閱讀...

陳良基表示，目前還有30幾家廠商繼續支持此計畫，未來期許行政部門在搭配上會更加靈活，只要產業力道還在，行政機關會更靈活。但目前一年40個人次的補助，依照台灣半導體的能量，應該參與人次能再更增加。
科技部次長許有進表示，給博士生的實質補助等於月領6萬，已占業界薪資水準的七成。

許有進表示，這項是少數的End-to-end、前瞻技術落地到應用，是全世界第三大半導體輸出國，尤其進入AIOT時代，半導體更不可或缺 ，這個計畫勝逢其時。

科技部長陳良基。（圖／記者周康玉攝）

▲▼科技部產學合作，鈺創科技董事長盧超群，科技部長陳良基。（圖／記者周康玉攝）

ET快訊
「你有什麼毛病？」百度CEO李彥宏演講一半　觀眾突衝上台潑水
小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星驗孕崩潰大哭
台大醫學院、北一女淪陷！女廁針孔偷拍4年　百人入鏡「依顏值」
中職／震撼彈！桃猿5年奪4冠　傳出將易主

關鍵字：科技部,產學合作,REAL,陳良基

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台指期瞬崩跌5百點...觸動穩定措施退單8萬餘筆 　期交所確認非「胖手指」誤觸

鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑

音樂祭票價為何居高不下？　經濟學家說是一種「鮑莫爾成本病」

科技部REAL計畫兩年投3.9億元　博士生月領業界七成薪水

雲端最有錢／月光族大翻身　錢進美國8年滾出千萬

高鐵攜手工研院、台車「國車國造」　搶攻700億軌道商機

越南「小規模加工」避稅！美國商務部：對台灣、南韓鋼鐵加徵456%關稅

暑假出國旅遊出入境現金、黃金有限額　超限須向海關申報

台中減生煤用量衝擊供電？經長沈榮津：要考慮備轉容量率的合理性

胖手指惹禍？台指期1分鐘閃崩500點　動態退單機制發揮功用了

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

台指期瞬崩跌5百點...觸動穩定措施退單8萬餘筆 　期交所確認非「胖手指」誤觸

鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑

音樂祭票價為何居高不下？　經濟學家說是一種「鮑莫爾成本病」

科技部REAL計畫兩年投3.9億元　博士生月領業界七成薪水

雲端最有錢／月光族大翻身　錢進美國8年滾出千萬

高鐵攜手工研院、台車「國車國造」　搶攻700億軌道商機

越南「小規模加工」避稅！美國商務部：對台灣、南韓鋼鐵加徵456%關稅

暑假出國旅遊出入境現金、黃金有限額　超限須向海關申報

台中減生煤用量衝擊供電？經長沈榮津：要考慮備轉容量率的合理性

胖手指惹禍？台指期1分鐘閃崩500點　動態退單機制發揮功用了

23歲小模「賣淫被干擾」冷靜悶死3歲女兒　18天後再殺1歲親骨肉

眺望絕美風景！香港最潮高空酒吧　還能坐在草間彌生南瓜旁野餐

豆漿含高普林「會致痛風」？營養師無奈解析真相！

郭韓朱發文聲援管中閔　朱立倫：不要輕忽蔡總統連任的決心！

牛肉麵啟發　Jamie’s Italian這款新漢堡「很台味」

開拍3個月爆「請假42天撈金」網戰翻！　楊冪經紀公司認了：有外出工作

天龍國億元交易再添紀錄　豪宅買賣緩慢加量　

悲哀哥聖誕派對「生吞壁虎」　住院第2天流出黑色尿液…器官爛壞慘死！

高雄登革熱再確診一例　路竹貨運公司運將「中標」

媽媽沒牽著...4歲童上火車突然踩空　卡在月台縫隙差點喪命

財經熱門新聞

謝金河：南韓最大壓力來自中國大..

即／大樂透3.1億獎號出爐！誰..

台指期早盤突暴跌500點

胖手指惹禍？台指期2分鐘閃崩5..

百和市值逼近300億　謝金河：..

潤寅詐貸　公股銀曝險31億餘元

日圓賣出價跌破0.29字頭　換..

台泥勇奪最熱門榜冠軍　傳產類股..

BMW高層：歐洲人才不買電動車

專家：世界將分裂成2大高科技體..

儒鴻股價站穩400元以上　董事..

郭台銘為何敢喊出六歲以下國家養..

南亞等20檔股票今除權息　影響..

長榮航罷工虧逾20億　第6大股..

更多熱門

相關新聞

福衛5號拍下千人大型排列

為祝福福爾摩沙衛星7號順利發射，科技部19日邀請1350位彰化高商同學繞著白色大型帆布，以及900位雲林正心中學同學則頂著白色運動服，繞著白色大型帆布「FS7」（FORMOSAT-7福衛七號英文縮寫）字樣排列，由福衛5號於11:01飛越台灣上空時取像，照片則於晚間9點多發布。

2250位學生草地排隊形　福衛5號空拍

台大最年輕教授　陳縕儂棄千萬薪回台教AI

科技部補助4萬元給300名博士生

龜山島有岩漿庫　學者警告：噴發宜蘭會不見

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

完全沒心機3種星座朋友

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被騙2億

即／白宮召回副總統　專機空中折返

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

即／氣象局23：30發布6縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面