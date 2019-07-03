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高鐵攜手工研院、台車「國車國造」　搶攻700億軌道商機

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▲台灣高鐵董事長江耀宗今（3）日表示，將攜手工研院、台灣車輛公司提升軌道產業本土化能量。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣高鐵董事長江耀宗今（3）日表示，將攜手工研院、台灣車輛公司提升軌道產業本土化能量。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國車國造政策再邁開大步！台灣高鐵董事長江耀宗今（3）日表示，將攜手工研院、台灣車輛公司研發設計機關車和測試設備，預計2022年啟用，除了提升軌道產業本土化能量外，更能帶動國內廠商搶攻高達736億產值的軌道商機。

台灣高鐵公司今天與工研院、台車公司舉辦「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，在經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍的見證下，高鐵董事長江耀宗、工研院院長劉文雄及台車董事長蔡煌瑯代表簽約。

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台灣高鐵繼去年九月與中鋼公司簽約製造高鐵電車線工程車、今年二月與台達電、凌群電腦打造新一代「高鐵旅客資訊系統」後，再一次結合國內優秀廠商，落實國車國造及在地採購的策略目標。

▲台灣高鐵董事長江耀宗（圖左）與工研院劉文雄院長，簽署轉向架走行測試設備的採購合約。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣高鐵董事長江耀宗（圖左）與工研院劉文雄院長，簽署轉向架走行測試設備的採購合約。（圖／記者林淑慧攝）

江耀宗指出，高鐵的轉向架走行測試設備，未來可在完成轉向架檢修及列車大修作業後，進行時速300公里的高速運轉測試，有效提升高鐵列車維修品質及轉向架的測試效益。

高鐵這次新採購的三台柴液型調度機關車，則是由台灣車輛依高鐵維修需求客製化打造，新車配有雙駕駛室，不僅可提升機廠內工程車及列車的調度效率，遇到緊急狀況時，還可執行700T列車救援任務。

劉文雄指出，高鐵和工研院合作開發的轉向架走行測試設備，能提高轉向架測試的準確度、縮短轉向架維修測試的時間，更由於設備建置及維修零件的在地化，未來轉向架的檢修保養服務將更為即時而有效率。

從2017年投入本案的台車公司，也為高鐵量身打造。蔡煌瑯表示，台車藉由過去建構的各國供應鏈進行洽商，努力克服本案輛數少、客製化等限制，藉由完全自主整合與設計，為高鐵設計能完全符合使用需求的計劃，預計2022年如期如質達成任務。

台灣高鐵以領頭羊姿態，率先推動軌道系統「國車國造」，結合台鐵與台北捷運，共同盤點可供國內廠商製造、生產的軌道零組件，發掘具共通性的品項，擴大國內廠商商機可期。

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關鍵字：台灣高鐵,國車國造,江耀宗,工研院,台車,蔡煌瑯

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