日本砍斷半導體材料供應　韓媒爆：三星、SK海力士僅能堅持3～4個月

▲日本限制出口，審查南韓半導體關鍵材料。（圖／Pixabay，示意圖）

財經中心／綜合報導

日本政府將於4日起加強南韓半導體材料的出口限制，每單合約都必須申請許可及審查，包括OLED面板使用的「氟聚酰亞胺」（Fluorine Polyimide）等3大先進材料，預估將會影響南韓科技產品供應鏈。外媒分析，如果韓國企業如三星、SK海力士（SK Hynix）都拿不到半導體關鍵的材料，最多僅能堅持3至4個月。

日本經濟產業省限制南韓出口，包括OLED面板所使用的「氟聚酰亞胺」（Fluorinated Polyimides）、製造半導體所使用的「光刻膠」（Photoresist，或稱「光阻劑」）及蝕刻氣體（Eatching Gas）的高純度氟化氫（High-Purity Hydrogen Fluoride）等3項半導體材料。

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由於日本出口這3項半導體關鍵材料在全世界市佔率達70%至90%，也就是說，如果日本政府提高出口許可與審查的嚴格難度，出口手續的處理進度將會拉長，將會影響南韓電機產業的發展與供貨時間，勢必衝擊南韓半導體、面板產業的運作。

根據《朝鮮日報》報導指出，日本的半導體關鍵材料是全世界最強大，據資料指，三星、SK海力士的半導體庫存約剩1個月的用量，日本出口限制將會導致3項半導體關鍵材料快速消失，推估南韓半導體公司最多僅能堅持3至4個月。