台中減生煤用量衝擊供電？經長沈榮津：要考慮備轉容量率的合理性

▲經濟部長沈榮津今（3）日表示，除了顧及台中鄉親的空污問題，也必須同步考量備轉容量率的合理性。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台中市除計畫進一步削減台中電廠生煤用量外，並打算按季核配用煤量，使空污季減少5部機組用量，經濟部長沈榮津今（3）日表示，除了顧及台中鄉親的空污問題，也必須同步考量備轉容量率的合理性，希望共體時艱為取得平衡點一起努力。

台灣高鐵公司今天與工研院、台車公司舉辦「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，經濟部長沈榮津應邀出席與會，在接受媒體採訪時作上述表示。

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沈榮津表示，能源轉型與增氣減煤需要時間，以按部就班逐步達成，需要考量天然氣的供應、機組調度及用電成長問題，不能隨興無止盡減煤及限用機組，如此將衝擊全國電力穩定及影響經濟民生，受影響的不僅是台電公司，更是全國人民。

台電也強調，電力供應每分每秒都在變動，需要保持彈性，但中市府自行規劃設定空污季（10月至隔年4月）用煤量上限，並要求只能使用5部機組發電，如此將嚴重影響調度彈性，衝擊電力穩定。

依據台電統計，中火1部機供電能力約53萬瓩，若要求10月到翌年4月停5部機組(含大修)，將影響備轉容量率約7.8~9.0%（5部機計算）。