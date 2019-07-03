暑假出國旅遊出入境現金、黃金有限額　超限須向海關申報

▲非洲豬瘟疫情持續延燒，民眾出國旅遊，勿違規攜帶肉品回國。（圖／記者曾俊豪攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

暑假將至，許多人會規劃出國旅遊，基隆關提醒民眾，應該誠實申報攜帶的行李物品、免稅菸酒，確保開心出門、順利通關。基隆關表示，民眾攜帶物品，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法規定，如果有下列所述情形，應該填報海關申報單向海關申報。

出入境攜帶現鈔、黃金、支票、外幣及鑽石有限額 超過必須申報

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攜帶行李物品總價值超過免稅限額新台幣2萬元或菸、酒超過免稅限量，包含捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅、酒1公升。且限年滿20歲成年旅客始得攜帶。

攜帶的外幣、香港與澳門發行貨幣現鈔，價值超過1萬美元者；無記名的旅行支票、其他支票、本票、匯票或得其他有價證券總面額超過1萬美元；新台幣10萬元；逾人民幣2萬元者，超過部分必須封存海關，出境時准予攜出；值得注意的是，攜帶總價值超過新台幣50萬元，且有被利用進行洗錢疑虞的物品，像是超越自用目的的鑽石、寶石及白金等都必須向海關申報。

攜帶水產品及動植物類產品者、有不隨身行李者、有其他不符合免稅規定或須申報事項或依規定不得免驗通關者，也通通要向海關申報。

出境旅客倘攜帶貨樣或其他隨身自用物品如：個人電腦、專業用攝影、照相器材等，且日後欲再由國外帶回者，如其價值逾免稅限額，應於出境前向海關出境服務櫃台辦理申報。

另為配合洗錢防制措施，出境旅客攜帶的新台幣、外幣、人民幣現鈔、有價證券、黃金的數量，及其他有洗錢疑虞物品的限額，均與前述入境規定相同，倘超量攜帶者，也須於出境時向海關申報。

▲民眾出國旅遊應遵守出入境相關規定，才能開心出門，通關順利（圖／記者趙永博攝、示意圖）

郵輪入境旅客 攜帶農畜產品規定須加強注意

基隆關強調，搭乘郵輪入境旅客所攜帶的自用行李物品雖無重量限制，惟其限量及免稅品的品目、數量與金額皆與空運入境旅客相同，農畜水產品類共可攜帶6公斤，但食米、熟花生、熟蒜頭、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過1公斤，請民眾留意。

另鑑於非洲豬瘟疫情持續延燒，亞洲鄰近地區如中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓及寮國均已相繼淪陷，為防堵疫情傳入，該關再次籲請民眾切勿違規攜帶肉品入境，以免觸法受罰。

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