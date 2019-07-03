　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

暑假出國旅遊出入境現金、黃金有限額　超限須向海關申報

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼非洲豬瘟,豬瘟,桃園機場,機場。（圖／記者曾俊豪攝）

▲非洲豬瘟疫情持續延燒，民眾出國旅遊，勿違規攜帶肉品回國。（圖／記者曾俊豪攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

暑假將至，許多人會規劃出國旅遊，基隆關提醒民眾，應該誠實申報攜帶的行李物品、免稅菸酒，確保開心出門、順利通關。基隆關表示，民眾攜帶物品，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法規定，如果有下列所述情形，應該填報海關申報單向海關申報。

出入境攜帶現鈔、黃金、支票、外幣及鑽石有限額　超過必須申報

請繼續往下閱讀...

攜帶行李物品總價值超過免稅限額新台幣2萬元或菸、酒超過免稅限量，包含捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅、酒1公升。且限年滿20歲成年旅客始得攜帶。

攜帶的外幣、香港與澳門發行貨幣現鈔，價值超過1萬美元者；無記名的旅行支票、其他支票、本票、匯票或得其他有價證券總面額超過1萬美元；新台幣10萬元；逾人民幣2萬元者，超過部分必須封存海關，出境時准予攜出；值得注意的是，攜帶總價值超過新台幣50萬元，且有被利用進行洗錢疑虞的物品，像是超越自用目的的鑽石、寶石及白金等都必須向海關申報。

攜帶水產品及動植物類產品者、有不隨身行李者、有其他不符合免稅規定或須申報事項或依規定不得免驗通關者，也通通要向海關申報。

出境旅客倘攜帶貨樣或其他隨身自用物品如：個人電腦、專業用攝影、照相器材等，且日後欲再由國外帶回者，如其價值逾免稅限額，應於出境前向海關出境服務櫃台辦理申報。

另為配合洗錢防制措施，出境旅客攜帶的新台幣、外幣、人民幣現鈔、有價證券、黃金的數量，及其他有洗錢疑虞物品的限額，均與前述入境規定相同，倘超量攜帶者，也須於出境時向海關申報。

▲▼桃園機場因長榮空服員罷工，仍有滯留旅客在機場大廳打地鋪休息，而外訪的交通部長林佳龍，今晨5時抵台滅火。（圖／記者趙永博攝）

▲民眾出國旅遊應遵守出入境相關規定，才能開心出門，通關順利（圖／記者趙永博攝、示意圖）

郵輪入境旅客　攜帶農畜產品規定須加強注意

基隆關強調，搭乘郵輪入境旅客所攜帶的自用行李物品雖無重量限制，惟其限量及免稅品的品目、數量與金額皆與空運入境旅客相同，農畜水產品類共可攜帶6公斤，但食米、熟花生、熟蒜頭、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過1公斤，請民眾留意。

另鑑於非洲豬瘟疫情持續延燒，亞洲鄰近地區如中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓及寮國均已相繼淪陷，為防堵疫情傳入，該關再次籲請民眾切勿違規攜帶肉品入境，以免觸法受罰。

 ● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星驗孕崩潰大哭
中職／震撼彈！桃猿5年奪4冠　傳出將易主

關鍵字：暑假,出國,旅遊,出入境,攜帶物品,免稅商品,現金,外幣,黃金,鑽石

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

避免成陸貨「洗產地」災區　海關加強查核　5月底再抓到1起

富邦投顧董事長：川習會未造成實質變化　下半年電子產業「旺季不旺」

台指期瞬崩跌5百點...觸動穩定措施退單8萬餘筆 　期交所確認非「胖手指」誤觸

鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑

音樂祭票價為何居高不下？　經濟學家說是一種「鮑莫爾成本病」

科技部REAL計畫兩年投3.9億元　博士生月領業界七成薪水

雲端最有錢／月光族大翻身　錢進美國8年滾出千萬

高鐵攜手工研院、台車「國車國造」　搶攻700億軌道商機

越南「小規模加工」避稅！美國商務部：對台灣、南韓鋼鐵加徵456%關稅

暑假出國旅遊出入境現金、黃金有限額　超限須向海關申報

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

富邦投顧董事長：川習會未造成實質變化　下半年電子產業「旺季不旺」

台指期瞬崩跌5百點...觸動穩定措施退單8萬餘筆 　期交所確認非「胖手指」誤觸

鴻海「AI教育計畫」前進北一女　「人工智慧導論」校園推廣開跑

音樂祭票價為何居高不下？　經濟學家說是一種「鮑莫爾成本病」

科技部REAL計畫兩年投3.9億元　博士生月領業界七成薪水

雲端最有錢／月光族大翻身　錢進美國8年滾出千萬

高鐵攜手工研院、台車「國車國造」　搶攻700億軌道商機

越南「小規模加工」避稅！美國商務部：對台灣、南韓鋼鐵加徵456%關稅

暑假出國旅遊出入境現金、黃金有限額　超限須向海關申報

台中減生煤用量衝擊供電？經長沈榮津：要考慮備轉容量率的合理性

「胃內肉毒桿菌注射」減重5月　大嬸狠甩肉24公斤

富邦投顧董事長：川習會未造成實質變化　下半年電子產業「旺季不旺」

23歲小模「賣淫被干擾」冷靜悶死3歲女兒　18天後再殺1歲親骨肉

漁夫捕獲「猙獰裂嘴+內臟全露」無牙怪！網歪樓：像我前任的母親...

眺望絕美風景！香港最潮高空酒吧　還能坐在草間彌生南瓜旁野餐

豆漿含高普林「會致痛風」？營養師無奈解析真相！

郭韓朱發文聲援管中閔　朱立倫：不要輕忽蔡總統連任的決心！

牛肉麵啟發　Jamie’s Italian這款新漢堡「很台味」

開拍3個月爆「請假42天撈金」網戰翻！　楊冪經紀公司認了：有外出工作

天龍國億元交易再添紀錄　豪宅買賣緩慢加量　

財經熱門新聞

謝金河：南韓最大壓力來自中國大..

即／大樂透3.1億獎號出爐！誰..

台指期早盤突暴跌500點

胖手指惹禍？台指期1分鐘閃崩5..

百和市值逼近300億　謝金河：..

潤寅詐貸　公股銀曝險31億餘元

日圓賣出價跌破0.29字頭　換..

台泥勇奪最熱門榜冠軍　傳產類股..

BMW高層：歐洲人才不買電動車

儒鴻股價站穩400元以上　董事..

專家：世界將分裂成2大高科技體..

郭台銘為何敢喊出六歲以下國家養..

美國商務部：對台、韓鋼鐵加45..

南亞等20檔股票今除權息　影響..

更多熱門

相關新聞

女兒暑假第一天出招！網讚孝順：厲害

暑假到了，許多孩子們開開心心地準備大玩特玩，把累積半年的壓力好好宣洩一番。但一名媽媽卻抱怨，她的愛女在暑假第一天就告訴她晴天霹靂的真相，讓她忍不住抱怨，「迷糊蛋」。

五大電信漫遊祭暑期優惠

兄妹逃「轟炸現場」　仙氣媽怒了

林口分局「暑期交通大執法」　取締百件違規

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被騙2億

即／白宮召回副總統　專機空中折返

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面