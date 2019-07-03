胖手指惹禍？台指期2分鐘閃崩500點　動態退單機制發揮功用了

▲台指期今天開盤2分鐘內，指數一口氣從10,700點跌至10,200點，跌點高達500點。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

胖手指事件再度重演？台指期今（3）日開盤2分鐘內，指數一口氣從10,700點跌至10,200點，跌點高達500點，不過由於2017年曾爆發早盤閃崩事件後，期交所推出上限動態退單機制，因此在今天崩跌過程中，部分超出範圍的價格並沒有成交，也就是當超過加權指數收盤價在2%以上時，期交所主機認定是短時間內的不合理，使得掛單不會成交。

根據券商初步研判，早上期貨閃崩500點應是胖手指導致錯單。據了解，上次發生閃崩狀況是在2017年8月3日，當天因為券商程式交易被觸發停損，導致連鎖反應，當天期貨市場開盤30秒內即殺到跌停板，跌幅從10,328最低跌至9,408點，該券商也得認賠2,082萬。

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群益期貨分析師容逸燊指出，近年來法人高頻交易及散戶程式交易的普及，很多觸發狀況都是程式邏輯自行啟動的，舉例來說，今天早盤沒有國際重大利空，但明顯出現不合理下殺，人為當然不可能這樣動作，因此絕大多數都是程式觸發的連鎖反應，之後應該還有機會發生這樣的狀況，散戶程式交易者應該避開開盤前1至2分鐘掛價不多的時間，以避免出乎意料的事件。

此外，胖手指事件在國外也曾出現過，例如德意志銀行在2015年曾發生重大錯單事件，重大損失幾近60億美金，2013年中國光大證券也曾因烏龍只事件，出現價值234億人民幣的錯誤買盤，並為公司帶來2億人民幣的損失。