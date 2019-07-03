包庇爛飛官！長官罩就無敵　他違法亂紀還多領60萬獎金

圖文 / 鏡週刊



國軍風紀問題頻傳，本刊最近又接獲爆料，指海軍1名反潛航空大隊的林姓少校飛官，先在去年6月擔任蘇澳海域警戒勤務時，擅離職守3天，跑去花蓮充當隊長的司機、載隊長跑攤，10月又因為和妻子吵架，酒後持刀赴岳父住處鬧事，不僅打傷岳父，還毀損車輛，遭警方依《社維法》送辦。不料，長官獲報之後，竟未依規定停止他的勤務，讓他爽領60萬元飛行獎金，甚至打算將他提報為今年九三軍人節楷模，離譜的行徑，讓軍中同袍都看不下去。

「就是因為這些害群之馬，軍中的風紀才會如此敗壞！」海軍弟兄阿銘一見到記者，就忿忿不平地痛批海軍的不是。阿銘說，海軍下轄的反潛航空大隊701作戰隊，是海軍菁英部隊，但裡面的軍官卻帶頭違法亂紀，形象徹底崩壞。

阿銘口中的軍官，就是701作戰隊的直升機飛官林姓少校，他仗著自己的年資久，與深得海軍司令黃曙光器重的嚴姓上校大隊長、徐姓上校隊長等人稱兄道弟、過從甚密，在軍中作威作福，長官們對他違紀之事，根本視若無睹，事後還濫權包庇，引發眾多同袍不滿。

阿銘表示，依《空勤人員鑑定規定》，林姓少校因言行不檢必須停飛，還須列入考核，經相關程序審核無虞後，才能夠繼續飛行，但直屬長官卻選擇包庇，讓林姓少校不必停飛，也因此能繼續支領高達60萬元的飛行獎金。

本刊調查，林姓飛官的直屬長官徐姓上校現年50歲，曾任海軍124艦隊當陽艦中尉隊長、海軍航空指揮部飛行第2大隊501中隊上尉飛官、702作戰隊少校作戰官、國防部中校外事聯絡官、海軍701作戰隊上校隊長，軍旅資歷豐富，軍中盛傳他是海軍司令黃曙光上將的親信。

另外，該單位的嚴姓大隊長現年51歲，畢業於海軍官校、國防大學，曾擔任192艦隊永順艦上尉作戰長、海軍航空指揮部第二飛行大隊中校作戰官、海軍反潛航空大隊中校科長等重要職務。



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