電子三雄全數開低　台股今以10,793點開出、下跌72點

▲台股今以10,793點開出、下跌72點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股昨日維持區間整理，今（2）日電子三雄開盤全數下跌，加權指數以10,793點開出、下跌72點，其中約16點受到南亞等20檔股票除息影響。

電子三雄中，股王大立光（3008）今日開4135元、下跌1.07%；台積電（2330）開出244.5元、下跌1.8%；鴻海（2317）以78.4元開出，下跌0.88%。

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今日計有南亞（1303）、三芳（1307）、勤益控（1437）、東元（1504）、 中砂（1560）、藍天（2362）、友通（2397）、 創見（2451）、華固（2548）、 華票（2820）、晶豪科（3006）、嘉晶（3016）、永新-KY（4557）、凌通（4952）、全國電（6281）、悅城（6405）、日友（8341）、潤泰材（8463）、波力-KY（8467）、欣高（9931）等20檔股票除權息交易，其中南亞發行市值將減少約396億元，占發行量加權股價指數約13.2點，前述20檔指數採樣股票除權息後，減少市值占發行量加權股價指數約16.9點。

另一方面，潤寅詐貸案的受害銀行多達13家，金額約有79.7億元，在此陰影籠罩下，金融股今天表現不佳，金融類股指數1305.99點，下跌1.69點，個股表現部分，台企銀（2834）開出13.05元，下跌1.5%；第一金（2892）開出22.75元，下跌0.21%；國泰金（2882）開42.55元，下跌0.23%。上海商銀（5876）開盤則上漲0.54%、元大金（2885）上漲0.28%。台新金（2887）上漲0.35%。

美股部分，受到美國威脅向歐盟祭出新一輪關稅影響，美中休戰樂觀情緒漸弱，道瓊指數收在26786點，上漲69點、漲幅0.26%；那斯達克指數收8109點，上漲17點、漲幅0.22%；標普500指收在2973點，上漲8點、漲幅0.29%，再度刷新新高紀錄；費城半導體指數收1476點，下跌20點、跌幅1.38%。