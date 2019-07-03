南韓的壓力不只是貿易戰！謝金河：最大壓力來自中國大陸

▲南韓國旗。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（3）日在臉書以「南韓的壓力不只是貿易戰！」為題發文指出，他先前就曾預測南韓今年的經濟壓力會比台灣大很多，除了近日南韓與日本兩國交惡外，最大的壓力恐怕還是來自中國大陸。

謝金河表示，近日《路透社》報導南韓經濟環境惡化，製造業最有感。其實早在幾個月前，南韓公布今年首季經濟成長率時，他就預測南韓今年面臨的經濟壓力可能比台灣大很多，貿易戰是其中一項壓力來源；近期日韓關係交惡，日本限制關鍵零組件出口南韓，也是其中之一；但最大的壓力恐怕還是來自中國大陸。

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謝金河進一步從3個產業進行分析：

1.智慧型手機

過去三星和LG可說是稱霸智慧型手機市場，但現在華為已快追趕上三星，雙方市占率差距僅剩3.8%，而LG則老早就被Oppo、Vivo和小米等中國大陸手機品牌夾殺局。他指出，中國大陸四大手機製造商全球市占率加起來比南韓多出16%以上，南韓手機優勢不再。

2.面板

南韓面板在過去一直都是稱霸全球，但面臨到中國大陸國家隊京東方、華新光電的崛起，三星顯示器部門今年首季出現虧損，LGD也陷入微利，而台灣面板業老早就從老虎變小貓，聊備一格。

3.重工業

汽車、石化、造船等重工業都是中國大陸的強項，過去南韓現代汽車虎虎生風，如今是中國大陸吉利汽車等崛起。

謝金河認為，南韓以發展大企業為主，堪稱是半個國家隊，現在碰到中國大陸這個全國家隊，威力明顯減弱。而台灣一直以來皆是以中小企業為主，老早就無法攖其鋒，「台灣的四大產業老早就潰敗，現在南韓苦頭正要開始！標普看衰台灣經濟，比台灣困難的可能還不少。」