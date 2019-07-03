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儒鴻股價站穩400元以上　董事長洪鎮海為紡織業寫傳奇

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▲▼儒鴻董事長洪鎮海。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

▲儒鴻董事長洪鎮海。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

財經中心／綜合報導

台灣過去曾經是紡織王國，但隨著時間更迭，紡織業在台灣已逐漸被認定為夕陽產業。但財信傳媒董事長謝金河2日在臉書發文指出，儒鴻公司在董事長洪鎮海的帶領下，不斷超越自己，如今股價站穩400元以上，市值超過1100億。

謝金河在臉書提到，儒鴻於1977年在新莊設廠，資本額只有50萬元，1981年再增資50萬元，洪鎮海則於1985年起擔任董事長，領導儒鴻長達34年。洪鎮海是從針織起家，1993年獲得杜邦授權認證生產彈性布料，隨後在運動風潮中，儒鴻成為Nike、Lululemon、UA等大廠供應鏈，從此業績扶搖直上，股價也愈漲愈高。

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謝金河指出，像郭董領軍的電子代工業號稱毛三到四，但儒鴻毛利率卻達30%左右，營業利益率也在20%上下，這對一向珍貴的電子製造業來說，是一件不可思議的事。近七年來，儒鴻更是年年維持賺一個股本以上的好成績。

謝金河日前前往越南進行考察，造訪儒鴻時，洪鎮海董事長也親自接待，並在展示間為他們一行人介紹公司的產品。謝金河表示，洪鎮海領導儒鴻，每天都戰戰兢兢，一路從30幾歲奮鬥到現在，「我每一次見到洪董事長，心中有著滿滿的感佩，當儒鴻的股東是福氣的！」而洪董事長在夕陽產業中為自己闖出一片康莊大道，更是一件了不起的成就。

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關鍵字：儒鴻,謝金河,洪鎮海,紡織業,台商

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