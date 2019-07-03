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雲端最有錢／月光族大翻身　錢進美國8年滾出千萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

不懂投資的人真的很多，但是你要因為這樣因噎廢食? 當然不要! 雲端最有錢第42集節目中請到一位30歲的「退休警官」，不要懷疑，他真的30歲就退休了，因為他已經找到自己的賺錢密碼。只是更勁爆的是，他曾經是個不折不扣的月光族，上班工作之後因為警官的工作辛苦，還要常常進出賭場跟風月場所抓犯人，危險的工作之下，讓他思索有什麼方法，可以安安心心的穩穩賺錢，前進股市之後更靠著自學，買進美股+美公司債，現在每個月可以穩定收入7萬以上，而8年前他也只是一個甚麼都不懂得理財小白。

另外一位棄高薪爆肝工程師工作的畢卡胡，也是運用美股+台股的靈活配置，讓自己每年穩賺20%的獲利，想知道怎麼投資美股，更靈活自己的理財方程式，看節目就知道囉!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,股市,理財

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