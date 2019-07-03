瘋電影／侵密室友　不要隨便跟陌生人搏感情

文／賴賴

瘋言瘋語：

有夠恐怖的，緊張到胃痛，其實感覺是很不合理，但確實這世界上就是因為有這些思覺失調，俗稱瘋子，社會秩序才會這麼緊張，然後他們只要說是病了，不管受害者有多悽慘都無法討回公道，而這些患者的家人更慘，有這樣的親人已經夠倒楣了，還要承受闖禍後的責難，不過這部電影沒有講這麼深，就很單純的生死邊緣掙扎。

電影流暢，主要還是伊莎貝雨蓓的演技實在強大，不論演什麼就是什麼，頭一次看她演恐怖片，真心可怕的蕭查某，有病就要看醫生，奇怪這些人為何有那麼多錢，不必工作還有錢犯罪，哀哀哀。

交朋友好重要，從現在起要對閨蜜好一點。

片 名：侵密室友

英文名稱：Greta

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-04-03

片 長：01時39分

導 演：尼爾喬登(Neil Jordan )

演 員：伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert) 、克蘿伊摩蕾茲(Chloe Grace Moretz) 、瑪嘉夢露(Maika Monroe)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：CatchPlay

電影簡介

善良女孩法蘭西絲（克蘿伊摩蕾茲 飾）在地鐵上撿到一只手提包，歸還皮包時結識了熱愛古典樂的鋼琴教師葛莉塔（伊莎貝雨蓓 飾），同樣失去至親而孤單寂寞的兩人，一見如故，迅速成為如膠似漆的親密好友，某天法蘭西絲卻發現葛莉塔竟有著不為人知的駭人祕密，因而想要逃離她，但葛莉塔用盡一切恐怖手段，就是要她一輩子陪著她…

▲有個好朋友真的好重要，危急時可救命。

▲蕭查某使勁騷擾卻無法可管。



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